الاحتلال يهدم منزلا قيد الإنشاء بالأغوار الشمالية

تواجه مناطق "ج" قيودا صارمة تجعل الحصول على تراخيص البناء شبه مستحيل. ووفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، نفذت إسرائيل خلال العام الماضي 538 عملية هدم طالت 1400 منشأة بينها منازل ومصادر رزق ومنشآت زراعية.

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، منزلاً قيد الإنشاء في قرية عين البيضاء بالأغوار الشمالية شرق طوباس بالضفة الغربية المحتلة، بحجة البناء دون ترخيص.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وأفاد رئيس المجلس القروي، عمر فقها، بأن جرافات الاحتلال شرعت بهدم منزل إسمنتي قيد الإنشاء تبلغ مساحته نحو 130 مترا مربعا، ويعود للمواطنة حنين رفيق فقها. وأوضح أن سلطات الاحتلال كانت قد أخطرت المواطنة بهدم منزلها قبل 10 أيام، مستندة إلى تصنيف المنطقة ضمن مناطق "ج" التي تتطلب ترخيصاً خاصاً للبناء.

ويعد الحصول على تراخيص البناء في مناطق "ج" شبه مستحيل في ظل القيود والمعيقات الإدارية والأمنية التي يفرضها الاحتلال، ما يضطر أصحاب الأراضي إلى البناء بدون ترخيص لتلبية احتياجاتهم السكنية والتوسعية.

ووفق تقرير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، نفذت سلطات الاحتلال خلال العام الماضي 538 عملية هدم، شملت هدم 1400 منشأة، منها 304 منازل مسكونة و74 غير مسكونة، إضافة إلى 270 مصدر رزق و490 منشأة زراعية، مع إخطار 991 منشأة أخرى بالهدم.