قلق وتساؤلات في غزة لغياب التمثيل الفلسطيني في اجتماع "مجلس السلام" الأول

عبّر كثير من المواطنين في قطاع غزة عن قلقهم لغياب أي تمثيل فلسطيني عن اجتماع "مجلس السلام" الأول، مع وجود تمثيل إسرائيلي، وأبدوا تساؤلات بشأن نية المجلس حيال مستقبل القطاع.

نازحون في الخيام يستقبلون شهر رمضان بالزينة في ظروف شديدة الصعوبة (Getty Images)

أعرب كثير من سكان غزة عن خشيتهم حيال نتائج "مجلس السلام"، الذي عُقد الاجتماع الأول لأعضائه اليوم الخميس، في واشنطن. ويشهد المجلس غياب أي تمثيل فلسطيني، ما جعل مواطني القطاع يعبرون عن قلقهم بشأن اتخاذ قرارات تخص مستقبلهم دون مشاركتهم.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

ويولي سكان القطاع الاهتمام بإعادة الإعمار أوّلًا، بعد أن تحوّلت مساحات شاسعة منه إلى خراب بفعل القصف الإسرائيلي. وأعربوا عن قلقهم من أن تُتّخذ قرارات تتعلق بمستقبلهم من دون مشاركتهم، في الاجتماع المنعقد في واشنطن، اليوم الخميس.

طال الدمار 90% من البنية التحتية في القطاع

وأُنشئ "مجلس السلام" في إطار المقترح الأميركي الذي استندت إليه وساطة واشنطن والقاهرة والدوحة، وأثمر اتفاقًا لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وكان الهدف المُعلن من المجلس في بادئ الأمر الإشراف على وقف إطلاق النار وإعمار القطاع، لكنّ أُعلن توسّع أهدافه ليشمل تسوية مختلف النزاعات الدولية، ما أثار مخاوف من أن يصبح كيانًا موازيًا للأمم المتحدة.

وحضر نحو عشرين رئيسًا ومسؤولًا رفيع المستوى إلى واشنطن، للمشاركة في الاجتماع الذي ينبغي أن يتناول المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار.

غياب التمثيل الفلسطيني ونقض الوعود يقلقون سكان قطاع غزة

وأعربت مجموعة من سكان القطاع عن قلقهم وتساؤلاتهم إزاء المجلس، منهم محمد عبد المجيد، البالغ 37 عامًا، وهو نازح في دير البلح وسط القطاع، الذي قال "إذا كان هذا المجلس سيجلب تهدئة حقيقية وتحسينًا لأوضاعنا فنحن نرحب بأي جهد، لكنّ غياب التمثيل الفلسطيني يقلقنا".

وتساءل، "كيف يمكنهم أن يفهموا احتياجاتنا وهم لا يعيشون ما نعيشه يوميًّا؟ لذلك نخشى أن تكون القرارات بعيدة عن معاناة الناس على الأرض".

ورغم أنّ المجلس نفسه لا يضم أعضاء فلسطينيين، إلا أنّ لجنة تكنوقراط فلسطينية من 15 عضوًا ستتولى الإشراف على الإدارة اليومية للقطاع، على أن تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".

وشارك في الاجتماع رئيس اللجنة، علي شعث، وألقى كلمة أمام المجلس، لكنّ الغموض بشأن الترتيبات المقررة للقطاع، تُقلق سكانه.

وأعربت صفاء، البالغة من العمر 40 عامًا، من مدينة غزة عن تخوفها من عدم الوفاء بالوعود.

وقالت "شهدنا وعودًا كثيرة، وفي كل مرة يجري الحديث عن حلول لكن دون تطبيق، ودون أن تتغير حياتنا للأفضل".

وأضافت أنّ "المشكلة ليست في عقد الاجتماعات والمجالس، بل في ضمان أن تكون نتائجها منصفة وتحترم حقوقنا ومطالبنا".

وترى صفاء، أنّ "استبعاد الفلسطينيين من هذه الاجتماعات" يطرح تساؤلات بشأن "مدى عدل أي مخرجات قد تصدر عن هذا المجلس، ومدى تطبيقها على أرض الواقع".

"كل ما نريده هو الأمان"

ولوّح ترامب في أوقات سابقة بفكرة تحويل غزة إلى منتجع سياحي ساحلي، عقب استعادة الاستقرار، غير أنّ كثيرين يشككون في هذا الطموح، في ظلّ حجم الدمار واستمرار انعدام الأمن.

ومن المتوقّع أن يكشف ترامب خلال الاجتماع عن تعهّدات تتجاوز خمسة مليارات دولار لغزة، حيث باتت غالبية المباني ركامًا، فيما لا يزال مئات آلاف الأشخاص نازحين، ويعيشون في خيام.

وتُعدّ مسألة مستقبل حركة حماس من أكثر القضايا المطروحة أمام المجلس حساسية، ويُشكّل نزع سلاحها مطلبًا إسرائيليًّا أساسيًّا، ونقطة محورية في المفاوضات بشأن المرحلة التالية من وقف إطلاق النار.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت لجنة التكنوقراط الفلسطينية، المكلّفة إدارة شؤون قطاع غزة ستتطرّق إلى مسألة نزع السلاح، أو كيفية معالجتها.

وشهد الاجتماع تمثيل إسرائيل عبر وزير الخارجية، غدعون ساعر.

وأبدى الفلسطيني النازح، إيهاب عبد الحي، استغرابه من حضور التمثيل الإسرائيلي في مجلس السلام، و"تجاهل" التمثيل الفلسطيني.

وأضاف أنّ "الطريق التي يسلكها ترامب واضحة ومعروفة، فهم يريدون محاولة هزيمة حماس العسكرية لفرض واقع جديد ضد كل الفلسطينيين، في غزة والضفة الغربية، وحكم إسرائيل للفلسطينيين بشكل مباشر".

وقال الناطق باسم حركة حماس، حازم قاسم، إنّ على المجلس أن يُلزم إسرائيل "بوقف انتهاكاتها في غزة"، ورفع حصارها الطويل على القطاع.

وفي الأثناء، يظلّ أكثر سكان القطاع معتمدين جزئيًّا على المساعدات الإنسانية، لتلبية احتياجاتهم الأساسية.

وبيّن عبد المجيد مُراد أهل القطاع بقوله، "نحن بغزة تعبنا من هذه الحياة، وكل ما نريده هو الأمان وإعادة الإعمار".