أدى 60 ألف مصل صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى المبارك في ثاني أيام شهر رمضان، رغم القيود والإجراءات المشددة التي يفرضها الاحتلال على أبوابه وفي البلدة القديمة.

جانب من المصلين في باحات الأقصى، مساء الخميس (دائرة الأوقاف الإسلامية)

أدى عشرات آلاف المصلين صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى المبارك بالقدس المحتلة، في اليوم الثاني من شهر رمضان، مساء الخميس.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة، إن 60 ألف مصل أدوا صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى، رغم القيود والإجراءات المشددة التي فرضتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على دخول المصلين، ومنعها الفلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة من الوصول إليه.

60 ألف مصل يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى pic.twitter.com/r37qFNDcUz — موقع عرب 48 (@arab48website) February 19, 2026

وكانت سلطات الاحتلال قد فرضت مخالفات على المواطنين في محيط البلدة القديمة من القدس المحتلة في أول أيام شهر رمضان.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال كثفت انتشارها عند أبواب المسجد الأقصى، وأقامت حواجز عسكرية لتدقيق هويات المصلين، ومنعت أعدادا من الشبان من الدخول، في إطار سياسة التضييق الممنهجة التي تتكرر سنويا خلال شهر رمضان.

وأضافت، أن قوات الاحتلال فرضت إجراءات مشددة عند باب الأسباط، أحد أبواب البلدة القديمة المؤدية إلى المسجد الأقصى، وأوقفت المركبات وحررت مخالفات بحق عدد من المصلين بزعم عرقلة السير.

كما فرضت شرطة الاحتلال مخالفات إضافية على المركبات في طريق سلوان، جنوب المسجد الأقصى، واستهدفت المصلين القادمين، في خطوة اعتبرها الأهالي محاولة لردعهم عن الوصول إلى المسجد الأقصى وفرض واقع ميداني جديد في محيطه.

ويأتي هذا التصعيد بالتوازي مع استمرار إصدار قرارات الإبعاد عن المسجد الأقصى والبلدة القديمة بحق عدد من المقدسيين، ضمن سياسة تهدف إلى تقليص أعداد المصلين وفرض قيود مشددة على حرية العبادة في المدينة المحتلة.

يُشار إلى أن سلطات الاحتلال تواصل منذ سنوات فرض قيود وإجراءات عسكرية في محيط المسجد الأقصى خلال شهر رمضان، تشمل نشر الحواجز، وفرض مخالفات مالية، في إطار سياسة التضييق على المقدسيين.