100 ألف مصل أدوا صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى

رغم قيود الاحتلال وإجراءاته المشددة، أدى 100 ألف مصل صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى في اليوم الثالث من شهر رمضان.

جانب من المصلين في باحات الأقصى (الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة)

أدى نحو 100 ألف مصلٍ مساء الجمعة، صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة في اليوم الثالث من شهر رمضان.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، إن 100 ألف مصل أدوا العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى، رغم القيود والإجراءات المشددة التي فرضتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على دخول المصلين، ومنعها المواطنين من الضفة الغربية المحتلة من الوصول إليه.

ومنعت قوات الاحتلال آلاف المصلين من الوصول إلى المسجد الأقصى ظهر الجمعة، وأعادت الآلاف عن حاجزي قلنديا، شمال القدس المحتلة، و(300) الفاصل بين مدينتي القدس وبيت لحم.

يُشار إلى أن قوات الاحتلال عززت من إجراءاتها العسكرية في مدينة القدس ومحيطها، وعلى بوابات المسجد الأقصى، لمنع وصول المصلين إليه.

كما قامت في الأيام الأخيرة بتسليم أكثر من 300 فلسطيني من سكان القدس أوامر إبعاد عن المسجد الأقصى خلال شهر رمضان.