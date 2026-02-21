إرهاب المستوطنين: هجمات وحرق ممتلكات فلسطينيين في منطقتي رام الله ونابلس

هاجم المستوطنون، السبت، عدة بلدات ومناطق في الضفة الغربية المحتلة، مع استمرار هجماتهم وإرهابهم بحق الفلسطينيين وأراضيهم وممتلكاتهم بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

أحرق مستوطنون مساء، السبت، ممتلكات فلسطينيين وغرفة زراعية في قرية أبو فلاح شمال شرق رام الله بالضفة الغربية المحتلة، مع استمرار إرهابهم وهجماتهم بحق الفلسطينيين وأراضيهم وممتلكاتهم بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

واستهدفت قوات الاحتلال مركبة بالرصاص وحطمت زجاجها، كما أصيب فتى برصاص الاحتلال الحي، خلال التصدي لهجوم المستوطنين على بلدة بيت فوريك شرق نابلس.

مستوطنون يضرمون النار بغرفة زراعية خلال هجومهم على قرية أبو فلاح قضاء رام الله pic.twitter.com/Y8LN5ZdjvP — موقع عرب 48 (@arab48website) February 21, 2026

وأفاد الهلال الأحمر، بأن طواقمه تعاملت مع إصابة بالرصاص الحي لفتى (14 عاما) خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة بيت فوريك.

وذكرت مصادر محلية، أن مجموعة من المستوطنين هاجمت حي الضباط في بلدة بيت فوريك، وتصدي لها الأهالي وسط حماية جنود الاحتلال وإطلاق كثيف للرصاص.

وقالت إن قوات الاحتلال اعتدت على المواطن محمد الشولي، عقب استهداف مركبته وإطلاق النار عليها، وتحطيم نوافذها.

كما اقتحم المستوطنون منطقة الخلايل في قرية المغير شمال شرق رام الله، وهاجموا غرفة زراعية تعود لعائلة أبو همام، وحاولوا الاعتداء على أفراد العائلة، دون أن يبلغ عن إصابات.

يذكر أن المستوطنين هاجموا قبل أيام تجمع عائلة أبو همام، واستولوا على هواتف العائلة، وداهموا أحد المنازل.

واعتقلت قوات الاحتلال شقيقين في مسافر يطا جنوب الخليل، فيما أقدم مستوطنون على تلف مشتقات ألبان في المنطقة.

وقال الناشط ضد الاستيطان، أسامة مخامرة، إن قوات الاحتلال اعتقلت الشقيقين محمود وأحمد عبد المحسن رشيد، من خربة هريبة النبي بمسافر يطا، وذلك بعد تصديهما لمستوطنين، أطلقوا مواشيهم في محيط مساكن الفلسطينيين.

وأضاف مخامرة، أن مستوطنين أتلفوا لبن جميد أثناء اقتحامهم منزل المواطن عماد راغب حوشيه في خربة المركز بمسافر يطا.

وأصيب شاب برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم الأمعري في محافظة رام الله والبيرة.

وأفاد الهلال الأحمر، بأن طواقمه في رام الله تعاملت مع إصابة شاب برصاص حي في الفخذ خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم الأمعري جرى نقله إلى المستشفى.

وأفيد بأن قوات مشاة من جيش الاحتلال اقتحمت أحياء في مخيم الأمعري قبل أن يبلغ عن إصابة الشاب المذكور.

ووفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، نفذ المستوطنون نحو 4 آلاف و723 هجوما بالضفة خلال عام 2025، ما أسفر عن استشهاد 14 فلسطينيا وتهجير 13 تجمعا بدويا تضم ألفا و90 شخصا.

ووفق تقارير فلسطينية رسمية، بلغ عدد المستوطنين في الضفة نهاية 2024 نحو 770 ألفا، موزعين على أكثر من 180 مستوطنة و256 بؤرة استيطانية.