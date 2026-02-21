إصابتان إحداهما حرجة برصاص الاحتلال في بيت فوريك شرق نابلس

أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي خلال اقتحامها لبلدة بيت فوريك شرق نابلس، ما أسفر عن إصابة شاب (20 عاما) بجروح حرجة بالرأس وفتى (16 عاما) برصاصة في القدم.

أصيب شاب وفتى بجروح وصفت حالة أحدهما بالحرجة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي الحي خلال اقتحامها بلدة بيت فوريك شرق نابلس بالضفة الغربية المحتلة، مساء السبت.

وأفاد الهلال الأحمر، بأن شابا (20 عاما) أصيب برصاصة في الرأس ووصفت حالته بالحرجة، فيما أصيب فتى (16 عاما) برصاصة في القدم، خلال اقتحام الاحتلال بلدة بيت فوريك.

ونقل المصابان إلى مستشفى رفيديا الحكومي في مدينة نابلس لتلقي العلاج.

وتواصل قوات الاحتلال اقتحام البلدة منذ ساعات عصر السبت، عقب هجوم نفذه المستوطنون على حي الضباط فيها، وقد أطلق الجنود النار صوب إحدى المركبات وحطموا زجاجها، كما أصيب فتى (14 عاما) بالرصاص الحي خلال التصدي للهجوم.

إلى ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال مساء السبت، بلدة حبلة جنوب قلقيلية، وجابت شوارعها وأحياءها، من دون أن يبلغ عن مداهمات أو اعتقالات.

واعتقلت قوات الاحتلال فتى (15 عاما) من بلدة الزاوية غرب سلفيت.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة واعتقلت الفتى يوسف جلال أبو نبعة (15 عاما).

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال قرية سرطة غرب سلفيت وانتشرت في عدة أحياء منها، وأقامت حواجز عسكرية فيها، دون أن يبلغ عن اعتقالات.