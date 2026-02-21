رام الله ترحب بإنشاء مكتب تنسيق مع "مجلس السلام"

عبّرت السلطة الفلسطينية عن ترحيبها بإعلان الممثل السامي لغزة في "مجلس السلام"، نيكولاي ملادينوف، إنشاء مكتب تنسيق بين السلطة الفلسطينية و"مجلس السلام".

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

جاء ذلك في منشور عبر منصة "إكس"، لحسين الشيخ، نائب الرئيس الفلسطيني، الجمعة، وقال فيه إن المكتب "يوفر قناة رسمية للتنسيق والتواصل بين مكتب ممثل مجلس السلام والسلطة الفلسطينية لتنفيذ خطة الرئيس ترامب، وقرار مجلس الأمن 2803 ".

وفي وقت سابق، الجمعة، رحب ملادينوف، بإنشاء مكتب ارتباط تابع للسلطة الفلسطينية، ووصفه بأنه "سيوفر قناة رسمية ومنظمة للتواصل والتنسيق بين مكتب الممثل السامي والسلطة الفلسطينية، بما يضمن أن تتم المراسلات واستلامها ونقلها عبر آلية مؤسسية واضحة".

وأضاف، في بيان له، أن مكتب الممثل السامي "بصفته حلقة الوصل بين مجلس السلام واللجنة الوطنية لإدارة غزة، سيضمن تنفيذ جميع جوانب الإدارة الانتقالية وإعادة الإعمار وإعادة التطوير في قطاع غزة بنزاهة وفعالية".