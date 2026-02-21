تقرير: حصيلة أسبوع من الانتهاكات الإسرائيلية بالضفة

فيما يلي عرض لـ"الانتهاكات الأسبوعية" للمستوطنين وجيش الاحتلال في مناطق الضفة الغربية التي وثقها "المكتب الوطني للدفاع عن الأرض" عن الفترة من 2026.2.14 إلى 2026.2.20 وقد جاءت على النحو التالي:

القدس: سلمت قوات الاحتلال إخطارات هدم جديدة في تجمعي وادي الأعوج ووادي صعب البدويين شرقي مدينة القدس، وأخطرت بإخلاء وهدم أكثر من 20 منزلاً ومنشأة سكنية وزراعية وتجارية في منطقة وعر البيك في بلدة عناتا بزعم البناء دون ترخيص. وفي جبل المكبر أجبرت بلدية الاحتلال المقدسي سمير عليان عرار على هدم منزله بيده بحجة البناء دون ترخيص. وسلمت في الوقت نفسه 40 إخطارًا بهدم منازل في بلدة عناتا.

وفي بلدة صور باهر، جنوب القدس المحتلة، أخطرت قوات الاحتلال بإزالة مئات الأشجار بزعم أنها تقع في المنطقة العازلة بمحاذاة جدار الضم والتوسع العنصري K، وهدمت عددًا من المنشآت الزراعية في عرب الجهالين. كما هدمت عائلة المسن المقدسي أحمد خضر منزلها ذاتيًا في بلدة صور باهر، بعد إخطارها من قبل سلطات الاحتلال بالهدم قبل أسبوعين، تجنبًا لهدم جرافات الاحتلال المنزل ودفع مبلغ يقارب 80 ألف شيكل (نحو 25 ألف دولار أميركي) إذا لم ينفذ الهدم الذاتي. كما أعلنت سلطات الاحتلال الاستيلاء على أراضٍ في بلدة بيت حنينا، بموجب "أمر وضع يد"، نحو 286 مترًا مربعًا بذريعة "أغراض عسكرية"، حيث تقع الأرض المستهدفة داخل جدار الضم والتوسع العنصري في منطقة ضاحية البريد، مقابل بوابة الرام. وفي قرية مخماس استشهد شاب فلسطيني، وأصيب أربعة آخرين في هجوم للمستوطنين، منها ثلاث إصابات بالرصاص الحي، إحداها خطيرة جدًا، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى، والرابع جراء تعرضه للاعتداء بالضرب من قبل قوات الاحتلال في القرية، فيما اقتحم مستوطنون أطراف القرية وسرقوا عشرات رؤوس الأغنام من مزارع المواطنين. وعلى مقربة من مخماس كذلك رفع مستوطنون علم "جماعات الهيكل" في بؤرة استيطانية جديدة على أراضي الفلسطينيين.

الخليل: سلّمت قوات الاحتلال إخطارًا "بوضع اليد" على تل ماعين الأثري في مسافر يطا بهدف إقامة برج عسكري عليه، وذلك بدعم من بن غفير الذي أصدر تعليمات بذلك بحجة تأمين المستوطنين الذين يواصلون اقتحامها لإقامة صلواتهم التلمودية. وتعود ملكية هذه الأرض إلى عائلة الحمامدة، وتقع على بعد عشرات الأمتار من منازلهم. وتسللت عصابات من المستوطنين إلى منطقة حوارة بمسافر يطا، وسرقت مركبة فلسطينية تعود للمواطن شداد الحمامدة، كما حاول المستوطنون سرقة مركبة زراعية في منطقة خلة الحمص المجاورة، قبل أن يلوذوا بالفرار باتجاه المستوطنات. وفي قرية التبان هاجم مستوطنون رعاة ماشية من عائلة أبو عبيد ورشقوهم بالحجارة، وحاولوا سرقة قطيع من المواشي، إلا أن الرعاة تصدوا لهم. كما أطلق مستوطنون أبقارهم وإبلهم في أراضي المواطنين بمسافر يطا في منطقتي أشكارة وخربة المركز، ما تسبب في تخريب المزروعات والأشجار وإلحاق أضرار بممتلكات الأهالي. وفي قرية الكوم غرب الخليل سلمت قوات الاحتلال إخطارات بهدم أربعة منازل تعود ملكيتها لكل من: أحمد محمود مصطفى الرجوب، ومحمد محمود موسى الرجوب، وهاني مصطفى الرجوب. فيما اقتلعت قوات الاحتلال الثلاثاء الماضي عشرات أشجار الزيتون بمحاذاة الشارع الالتفافي في بلدة إذنا غرب الخليل، وأخطرت باقتلاع آلاف الأشجار على امتداد جدار الفصل العنصري، وجرفت مساحات واسعة من أراضي المواطنين على مدخل البلدة المحاذي للشارع الالتفافي رقم 35. وفي بلدة السموع أحرق مستوطنون عشرات الأغنام في تصعيد جديد ضد المزارعين الفلسطينيين في المنطقة، وأدى ذلك إلى خسائر فادحة للمزارعين الذين يعتمدون على تربية الأغنام كمصدر رئيس للدخل. وفي منطقة الحرايق المحاذية لمستوطنة حاجاي هدمت قوات الاحتلال بالجرافات عمارة سكنية تعود لعائلة محمد سلهب وتؤوي أكثر من 40 فردًا، رغم امتلاكهم كافة المستندات والأوراق القانونية من بينها "طابو" تثبت ملكيتهم للمنطقة، واعتراضهم لدى محكمة الاحتلال على أوامر الهدم، وسلمت إخطارات بهدم أربعة منازل في قرية الكوم غرب الخليل لمواطنين من عائلة الرجوب. وفي تجمع الصوانة بين الظاهرية والرماضين أجبرت اعتداءات المستوطنين 10 عائلات على الرحيل من منازلها نتيجة المضايقات المستمرة التي يتعرضون لها.

بيت لحم: اقتحمت مجموعة من المستوطنين قرية الرشايدة ومنطقة خلايل اللوز شرق بيت لحم ورعت أغنامها في محاصيل المواطنين الزراعية، ما أدى إلى إلحاق أضرار بها. كما اقتحم آخرون أيضًا منطقة واد سيف في بلدة بيت فجار جنوب المحافظة، دون أن يُبلغ عن إصابات. وفي مدينة بيت جالا هدمت قوات الاحتلال منشأة تجارية لبيع قطع السيارات تعود للمواطن مراد حسين عيسى. فيما أخطرت بوقف البناء في 15 منزلاً في منطقة "المصابيح" شرق بلدة تقوع تعود لمواطنين بحجة عدم الترخيص. وكانت قوات الاحتلال قد سلمت قبل أيام أكثر من 20 منزلاً إخطارات بوقف البناء في منطقة "الحلقوم" جنوب غربي البلدة. كما هدمت قوات الاحتلال بناية سكنية مأهولة مكونة من طابقين في منطقة "أرض الدير" ببلدة الخضر بحجة البناء دون ترخيص، وأخطرت بالاستيلاء على أراضٍ في بيت لحم تمهيدًا لشق طريق استيطاني يربط البؤرة الاستيطانية "جفعات عيتام" المقامة على أراضي خلة النحلة جنوبًا بمستعمرة "تكواع"، مرورًا بأراضي خلة النحلة وخلة القطن وخلايل اللوز وبمحاذاة المستشفى العسكري.

رام الله: أقدم مستوطنون على تسييج أراضٍ في سهل بلدة المغير الشرقي، وأدخلوا مواشيهم إلى أراضي المواطنين وقاموا برعيها فيها وسط حماية من قوات الاحتلال. كما هاجم آخرون منزل المواطن علي جمعة بدحة في الجهة الغربية من قرية دير عمار ومنطقة تل العاصور بين قرية دير جرير وبلدة سلواد. وفي بلدة شقبا هدمت قوات الاحتلال منشأة زراعية تعود للمواطن نزار شلش. وفي بلدة ترمسعيا وسع مستوطنون بؤرة استيطانية، فيما اختطف آخرون الشاب راشد فايز عرارة من بلدة رمون ثم سلموه لقوات الاحتلال، وقاموا في الوقت نفسه بسرقة مواشٍ تعود للمواطن سعيد عرارة. وأصيب 3 شبان ونساء وأطفال خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال والمستوطنين الذين هاجموا منازل المواطنين في أطراف البلدة. وفي اعتداء على قرية يبرود سرق مستوطنون أغنامًا تعود لمواطنين من القرية، بعد أن قاموا بعمليات تخريب وتدمير لممتلكات المواطنين في الغرف الزراعية وحظائر الأغنام في المنطقة.

نابلس: هاجم عدد من المستوطنين منازل المواطنين في منطقتي الحرايق وبير قوزا على جبل صبيح في بلدة بيتا، فيما سرق آخرون حصانًا من سهل قرية دير شرف يعود للمواطن عزيز عنتري من دير شرف. وفي منطقة رأس العين في بلدة قصرة هاجم مستوطنون منزلًا واعتدوا على مواطن باستخدام آلة حادة، وفق ما أفاد رئيس بلدية قصرة هاني عودة، كما حطموا نوافذ أحد المنازل. وتعرضت قرية اللبن الشرقية لاقتحام عضو الكنيست المتطرف تسفي تسوكوت برفقة عدد من المستوطنين المسلحين مدرسة بنات اللبن الشرقية الثانوية خلال الدوام المدرسي بشكل استفزازي، وقاموا بالتصوير داخل المدرسة وهددوا الهيئة التدريسية. تلا ذلك اقتحام جيش الاحتلال للقرية بعد خروج المستوطنين من المدرسة مباشرة.

سلفيت: جرف مستوطنون من البؤرة الرعوية المعروفة باسم "حفاة ابن هايمر" شمال ديراستيا أراضي المواطنين في منطقة "القعدة" بموقع واد مصلح. فيما هدمت قوات الاحتلال منزلاً مؤلفًا من طابقين تعود ملكيته للمواطن أنس مرعي في بلدة قراوة بني حسان بذريعة البناء دون ترخيص.

الأغوار: سيّج مستوطنون نحو 1500 دونم من الأراضي في منطقة خربة سمرة بالأغوار الشمالية، بحسب ما أفاد رئيس مجلس قروي المالح مهدي دراغمة، علمًا أن الأراضي المستهدفة مملوكة قانونيًا بموجب الطابو، وكانت تقطنها سابقًا 6 أسر فلسطينية من عائلة "المساعيد" أُجبرت على الرحيل قبل عام نتيجة اعتداءات المستوطنين المستمرة. وفي منطقة المالح أجبرت اعتداءات المستوطنين عائلات على مغادرة منازلها، حيث بدأت 15 عائلة بتفكيك مساكنها بسبب تزايد اعتداءات المستوطنين. وكانت سبع عائلات أخرى قد أُجبرت على الرحيل قبل أيام من تجمع "الميتة" القريب بسبب الاعتداءات المتواصلة للمستوطنين. وهاجم مستوطنون مواطنين ومواشيهم في منطقة وادي أبو الحيات غرب العوجا، حيث أطلقوا قطعانهم على أغنام المواطنين، ما تسبب بأضرار للمزارع والمواشي.