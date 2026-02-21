في اليوم الرابع من رمضان: 60 ألف مصل أدوا صلاتي العشاء والتراويح بالأقصى

رغم القيود والإجراءات المشددة من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي، أدى 60 ألف مصل صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى بالقدس المحتلة في اليوم الرابع من شهر رمضان.

وقالت محافظة القدس في بيان مقتضب، إن 60 ألف مصل أدوا صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى، رغم القيود والإجراءات المشددة التي فرضتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على دخول المصلين.

وعززت قوات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في مدينة القدس المحتلة ومحيطها، وعند بوابات المسجد الأقصى لمنع وصول المصلين إليه.

كما قامت في الأيام الأخيرة بتسليم أكثر من 300 فلسطيني من سكان القدس قرارات إبعاد عن المسجد الأقصى خلال شهر رمضان.

يذكر أن 80 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان، رغم القيود الإسرائيلية المشددة على دخول المصلين القادمين من الضفة الغربية المحتلة إلى القدس.