كيف تعامل الإعلام الأميركي مع استشهاد فلسطيني أميركي؟

أبرزت تلك الوسائل تقاريرًا لمنظمات أممية تسلط الضوء على هجمات المستوطنين بالضفة وانتهاكاتهم المتصاعدة "بهدف إرهاب الفلسطينيين وتهجيرهم ضمن ممارسات تصل حد التطهير العرقي".

سلطت وسائل إعلام أميركية الضوء على حادثة استشهاد الشاب، نصر الله أبو صيام، (19 عامًا) في بلدة مخماس شمال شرق القدس، والذي يحمل الجنسية الأميركية بالإضافة إلى جنسيته الفلسطينية، في اعتداء للمستوطنين، ليكون "المواطن الأميركي الثاني الذي يقتله المستوطنون" بالضفة خلال أقل من عام.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وأفردت منصات إخبارية عدة بالولايات المتحدة، الجمعة، أبرزها وكالة "أسوشييتد برس"، مساحة لسرد تفاصيل الحادثة، التي جرت مساء الأربعاء، محاولة الحصول على تعليق من تل أبيب وواشنطن على الحادثة التي أبرزت وحشية المستوطنين وممارساتهم بالضفة الغربية بدعم من الجيش الإسرائيلي.

كما أبرزت تلك الوسائل تقاريرًا لمنظمات أممية تسلط الضوء على هجمات المستوطنين بالضفة وانتهاكاتهم المتصاعدة بهدف إرهاب الفلسطينيين وتهجيرهم، ضمن ممارسات تصل حد "التطهير العرقي".

والأربعاء، أعلنت محافظة القدس، في بيان، "استشهاد نصر الله محمد جمال أبو صيام، والذي أصيب مساء اليوم ذاته نتيجة اقتحام الاحتلال لبلدة مخماس شمال شرق القدس".

وأضافت أن أبو صيام، كان "ضمن 5 مصابين وصلوا مجمع فلسطين الطبي بسبب إطلاق نار من قبل المستوطنين في مخماس".

وأشارت محافظة القدس إلى سرقة حوالي 200 رأس من الأغنام يملكها فلسطينيون من قبل المستوطنين في الهجوم ذاته.

تعليق واشنطن وتل أبيب

وكالة "أسوشييتد برس"، نقلت عن متحدث باسم السفارة الأميركية بإسرائيل (لم تسمه) قوله إن السفارة تدين هذا العنف، دون تفاصيل أخرى.

(الشهيد نصر الله أبو صيام/ منصات التواصل)

كما نقلت الوكالة عن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الخميس، اتهامه لإسرائيل بارتكاب جرائم حرب، وأن "الممارسات التي تؤدي إلى تهجير الفلسطينيين وتغيير التركيبة السكانية للضفة الغربية المحتلة "تثير مخاوف بشأن التطهير العرقي".

من جانبها، قالت صحيفة "نيويورك تايمز"، تعليقًا على الحادثة، إن مقتل أبو صيام، "يؤكد ارتفاع مستوى العنف لدى المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية".

وأضافت أن "مستوطنين متطرفين زادت جرأتهم في السنوات الماضية إذ قاموا بترويع سكان القرى الفلسطينية، فأضرموا النيران في المباني، وقطعوا أشجار الزيتون، وسرقوا المواشي، وقتلوا أو جرحوا الناس".

ولفتت إلى أن هذه الهجمات "فاقمت الشعور السائد بانعدام الأمن بين الفلسطينيين القاطنين بالقرب من البؤر الاستيطانية".

تفاصيل الواقعة

وعن تفاصيل الواقعة، نقلت الإذاعة الوطنية الأميركية "إن بي آر" عن رائد أبو علي، وهو أحد سكان قرية مخماس بالقدس، قوله إن مجموعة من المستوطنين وصلت إلى القرية بعد ظهر الأربعاء، حيث اعتدت على أحد المزارعين، ما أدى إلى اندلاع مواجهات بعد تدخل الأهالي.

وأضاف أبو علي، أن القوات الإسرائيلية "وصلت لاحقًا إلى المكان، وخلال أعمال العنف أقدم مستوطنون مسلحون على قتل نصر الله أبو صيام (19 عامًا)، كما أُصيب عدد آخر بجروح".

وأوضح أن الجيش أطلق قنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية والرصاص الحي.. وعندما رأى المستوطنون الجيش، تشجعوا وبدأوا بإطلاق الرصاص الحي"، مضيفًا أنهم اعتدوا على المصابين بالهراوات بعد سقوطهم أرضًا.

إلى ذلك، نقلت "أسوشيتدبرس" عن والدة الشاب الشهيد، أبو صيام، قولها إن نجلها يحمل الجنسية الأميركية، ما يجعله ثاني مواطن أميركي فلسطيني يُقتل على يد المستوطنين الإسرائيليين في أقل من عام.

وتتوالى الاعتداءات الإسرائيلية على الضفة منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة في أكتوبر 2023، بما يشمل القتل والاعتقال والتهجير والتوسع الاستيطاني.

وأسفرت تلك الاعتداءات عن استشهاد أكثر من 1116 فلسطينيًا، بينهم أبو صيام، وإصابة نحو 11 ألفا و500 آخرين، إضافة إلى اعتقال نحو 22 ألف فلسطيني في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية المحتلة.