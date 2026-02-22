مستوطنون يقتحمون تجمع بئر المسكوب شرق القدس المحتلة

عشرات المستوطنين يقتحمون التجمع البدوي "بئر المسكوب 1" قرب العيزرية جنوب شرقي القدس المحتلة، في ظل تصاعد اعتداءات متواصلة تستهدف التجمعات البدوية في المنطقة، وفق معطيات محافظة القدس.

من اعتداء سابق للمستوطنين على بلدة دير شرف في نابلس (Getty Images)

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأحد، التجمع البدوي "بئر المسكوب 1" قرب بلدة العيزرية جنوب شرقي القدس المحتلة، في اعتداء جديد يستهدف التجمعات البدوية في محيط المدينة.

وأفادت محافظة القدس بأن المستوطنين اقتحموا المنطقة في ساعات النهار، دون أن تتضح على الفور تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الاعتداء أو ما إذا أسفر عن إصابات.

ويأتي ذلك بعد سلسلة اعتداءات سجلتها المحافظة مساء السبت في مناطق متفرقة من القدس، شملت اقتحام مستوطنين أطراف بلدة مخماس شمال شرق المدينة، والاعتداء على مواطنين ورعاة أغنام في تجمع الحثرورة البدوي قرب الخان الأحمر.

كما شهدت الساحة المقدسية اقتحامات لقوات الاحتلال في بلدتي عناتا وبيت صفافا، إلى جانب اعتقالات في التجمعات البدوية شرق القدس، بحسب محافظة القدس.

وفي المسجد الأقصى، أدى نحو 60 ألف مصلٍ صلاتي العشاء والتراويح مساء السبت، وسط إجراءات مشددة فرضتها قوات الاحتلال على أبواب المسجد، ومنع بعض الشبان من الدخول.

وتشهد التجمعات البدوية شرق القدس، لا سيما في محيط الخان الأحمر والعيزرية، تصاعدًا في اعتداءات المستوطنين خلال الفترة الأخيرة، في ظل هجمات متواصلة تستهدف الوجود الفلسطيني في المنطقة.