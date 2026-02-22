50 ألف مصلٍ يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى

توافد عشرات الآلاف إلى المسجد الأقصى لأداء العشاء والتراويح، في اليوم الخامس من شهر رمضان المبارك، متجاوزين الحواجز العسكرية الإسرائيلية، والقيود المشددة على أبواب الأقصى، وفي مدينة القدس ومحيطها.

أدى نحو 50 ألف مصلٍ، مساء اليوم الأحد، صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى، رغم القيود والإجراءات المشددة التي فرضتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على دخول المصلين.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وصرحت محافظة القدس بأن عشرات الآلاف توافدوا إلى المسجد الأقصى، وأدوا الصلاتين في أجواء إيمانية، على الرغم من الحواجز العسكرية والتدقيق في هويات الوافدين عند بوابات المسجد.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال عززت إجراءاتها العسكرية في مدينة القدس ومحيطها، لا سيما عند أبواب المسجد الأقصى، للحد من وصول المصلين، فيما سلّمت خلال الأيام الأخيرة أكثر من 300 مقدسي قرارات إبعاد عن المسجد الأقصى خلال الشهر الفضيل.