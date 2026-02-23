اعتداء للمستوطنين شرق القدس: إصابة فلسطينيين بالضرب ورذاذ الفلفل

مستوطنون يعتدون على فلسطينيين شرق القدس المحتلة، والجيش الإسرائيلية يوزع 23 إخطار هدم في أبو ديس، وسط تصاعد الاعتداءات في الضفة.

أُصيب فلسطينيان، مساء اليوم الإثنين، جراء اعتداء نفّذه مستوطنون في تجمع الحثروة البدوي قرب الخان الأحمر، شمال شرقي القدس.

وأفادت منظمة "البيدر" الحقوقية، في بيان، بأن مستوطنين اعتدوا على مواطنين اثنين في التجمع، مستخدمين العصي، كما رشّوهما برذاذ الفلفل.

وأضافت المنظمة أن الاعتداء وقع "بحماية قوات الاحتلال المتواجدة في المكان"، بحسب البيان.

وفي سياق متصل، أعلنت محافظة القدس أن الجيش الإسرائيلي وزّع 23 إخطارًا بالهدم لمنشآت سكنية وزراعية في منطقة أم الشخاليب شرقي بلدة أبو ديس.

وقالت المحافظة إن الإخطارات تطاول منشآت مملوكة لمواطنين فلسطينيين، وتهدد عشرات السكان بخطر التشريد وفقدان مصادر رزقهم.

وتشهد الضفة الغربية، بما فيها القدس، تصاعدًا في اعتداءات المستوطنين وإجراءات الهدم، بالتوازي مع الحرب على قطاع غزة منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وتشمل هذه الاعتداءات، وفق جهات فلسطينية، هجمات على تجمعات سكانية، وتوسيعًا للبؤر الاستيطانية، وإصدار إخطارات بهدم منشآت ومساكن.

ويؤكد المسؤولون الفلسطينوين أن هذه السياسات تقوّض إمكانية إقامة دولة فلسطينية، في ظل استمرار التوسع الاستيطاني في الأراضي المحتلة.