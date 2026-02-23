اقتحامات واعتقالات بالضفة وإصابة فلسطيني برصاص الاحتلال

تأتي هذه الاعتداءات ضمن سلسلة ممارسات شبه يومية تشمل الاعتقال والقتل والتوسع الاستيطاني منذ بدء الحرب على قطاع غزة في أكتوبر 2023.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح وفجر الإثنين حملة مداهمات واقتحامات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات واعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين، إلى جانب اقتحام عشرات المنازل والعبث بمحتوياتها وإخضاع السكان لتحقيقات ميدانية لساعات.

وأفاد نادي الأسير باعتقال عدد من الشبان خلال اقتحامات متفرقة، حيث اعتقل ثلاثة شبان في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، فيما اعتُقل الشاب محمد عبد الناصر عودة في بلدة حوارة جنوب نابلس، والشاب إبراهيم رامي الجمل في بلدة عصيرة الشمالية شمال غرب نابلس، إضافة إلى اعتقال الشاب أحمد طلول في مخيم الفوار جنوب الخليل.

وفي البيرة، أصيب شاب برصاص مطاطي في الرأس خلال اقتحام حي سطح مرحبا، فيما اقتحمت القوات الإسرائيلية مخيم الأمعري وأحياء أخرى وسط إطلاق كثيف للرصاص وقنابل الغاز والصوت.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة تقوع مرة أخرى وانتشرت في عدة أحياء فيها.

وذكرت منظمة "البيدر" الحقوقية أن قوات الاحتلال اعتقلت ستة فلسطينيين من قرية بردلة في الأغوار الشمالية بعد تعرضهم لاعتداء من مستوطنين.

وتشهد مدن وبلدات الضفة الغربية اقتحامات واعتقالات شبه يومية منذ بدء الحرب على قطاع غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 1117 فلسطينيا وإصابة نحو 11,500 آخرين، إضافة إلى اعتقال نحو 22 ألف فلسطيني في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.