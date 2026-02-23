الضفة: إصابة بالرصاص الحي والغاز السام وقرار هدم واقتحامات وتواصل عدوان المستوطنين

أُصيب شاب بالرصاص خلال اقتحام حي في البيرة، وسُجلت حالات اختناق في إذنا، بالتزامن مع قرار هدم منزل في الخضر، وإغلاق محال في حوارة، مع اقتحامات للجيش، وتواصل عدوان المستوطنين.

اقتحم جيش الاحتلال عدة بلدات في الضفة الغربية، مساء الأحد، تخللت إصابة فلسطيني بالرصاص في البيرة، وعدد من المواطنين بالاختناق من قنابل الغاز السام في إذنا، وإصدار أمر بهدم منزل في الخضر، وإجبار أصحاب محال تجارية في حوارة بإغلاق محالهم حتى إشعار آخر، دون ذكر السبب، واحتجاز مصلين في حزما بعد صلاة التراويح، فيما اقتحم مستوطنون عددا من البيوت، واعتدوا على ساكنيها، وخربوا ممتلكاتهم.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر في بيان مقتضب، بأن طواقمها تعاملت مع إصابة شاب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في الرأس، خلال اقتحام قوات الاحتلال حي سطح مرحبا بمدينة البيرة.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت حي سطح مرحبا ومخيم الأمعري في مدينة البيرة، وسط إطلاق للرصاص وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، ما أدى لإصابة الشاب الذي نُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وفي إذنا، أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت وسط البلدة، وشرعت بإطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين ومحالهم التجارية، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق، وجرى التعامل مع الحالات ميدانيا.

وفي بلدة الخضر، أفاد رئيس المجلس البلدي، أحمد صلاح، بأن إحدى محاكم الاحتلال أصدرت قرارا بهدم منزل المواطن شادي عيسى سكيبة، المكوّن من طابقين، والواقع في منطقة أرض الدير غرب البلدة، بعد رفض الاحتلال طلب وقف الهدم الذي كان قد سُلّم سابقا.

وأضاف صلاح، أن المحامي أبلغ المواطن بقرار المحكمة، مشيرا إلى أن سكيبة شرع بإفراغ منزله من محتوياته، تمهيدا لتنفيذ القرار.

ولفت إلى أن قوات الاحتلال صعّدت في الفترة الأخيرة من اعتداءاتها بحق منطقة أرض الدير، عبر هدم عدد من المنازل والغرف الزراعية، إضافة إلى توجيه إخطارات بوقف البناء لعدد من المنشآت في المنطقة.

وفي حوارة، أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، وأجبرت أصحاب المحال التجارية الواقعة من منطقة مسجد مرعب حتى دوار سلمان الفارسي على إغلاق أبوابها حتى إشعار آخر، دون إبلاغهم بالأسباب.

وأفادت محافظة القدس، بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت بلدة حزما، ومنعت خروج المصلين من مسجد البلدة، عقب انتهاء صلاتي العشاء والتراويح، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وأفاد مدير مجلس تقوع، تيسير أبو مفرح، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وتمركزت في محيط البلدية عند المدخل الغربي، وفي ميدان خليل الوزير وسطها، وسيّرت دوريات راجلة في المنطقة.

وأضاف أن جنود الاحتلال أطلقوا قنابل الغاز السام المسيل للدموع، وقنابل الصوت، دون أن يُبلغ عن وقوع إصابات.

إرهاب المستوطنين

واقتحم مستوطنون مسكنا في خربة الحلاوة، بمسافر يطا جنوب الخليل، وخربوا ألواح طاقة شمسية، كما ألحقوا أضرارا بأسوار وسلاسل حجرية في المنطقة.

وأفادت مصادر محلية، بأن عددا من المستوطنين اقتحموا مسكن المواطن أحمد إسماعيل العمور في خربة الحلاوة، واعتدوا على أفراد عائلته، قبل أن يعمدوا إلى تخريب وسرقة ألواح الطاقة الشمسية، التي تُستخدم لتغذية المسكن بالكهرباء.

وأضافت المصادر ذاتها، أن مستوطنين آخرين أقدموا على تخريب السياج المحيط بأرض المواطن سعيد العمور في خربة الركيز القريبة، إلى جانب هدم عدد من السلاسل الحجرية في المنطقة.

وتشهد تجمعات مسافر يطا في السنوات الأخيرة تصاعدا في اعتداءات المستوطنين، التي تشمل المساكن والممتلكات والأراضي الزراعية، في ظل مطالبات الأهالي بتوفير الحماية لهم ووقف هذه الانتهاكات.

وفي سياق اعتداءات المستوطنين، قال الناشط الإعلامي، أسامة مخامرة، إن المستوطنين يقومون بشكل يومي بتنفيذ عمليات مطاردة المواطنين ورعاة الأغنام، واقتحام المساكن في عدد من الخرب وقرى المسافر، من بينها؛ رجوم إعلي، وأبو شبان، والحلاوة، والفخيت، وغيرها من التجمعات بمسافر يطا.

كما قاموا اليوم باقتحام مسكن المواطن محمد النجار في خربة المركز، وأطلقوا أغنامهم في محيط المسكن وفي الأراضي الزراعية.