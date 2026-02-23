مستوطنون يقطعون 21 شجرة زيتون معمرة قرب رام الله

أفادت جهات فلسطينية بتنفيذ الاحتلال والمستوطنين 1872 اعتداءً خلال يناير الماضي، فيما قدرت وزارة الزراعة الخسائر المباشرة للقطاع الزراعي بأكثر من 700 ألف دولار خلال أيام قليلة نتيجة هذه الانتهاكات.

قطع مستوطنون، الاثنين، نحو 21 شجرة زيتون يزيد عمرها على 50 عاما، في منطقة سهل مرج سيع الواقعة بين قريتي أبو فلاح والمغير، شمال شرق مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن الأشجار المستهدفة تعود لعائلة من قرية أبو فلاح وتعد من الأشجار المعمّرة في المنطقة.

ويأتي هذا الاعتداء ضمن سلسلة الهجمات المتكررة التي تستهدف الأراضي الزراعية والممتلكات الفلسطينية في محيط القرى القريبة من المستوطنات.

وتتعرض المناطق الزراعية شمال شرق رام الله، خصوصا في محيط قريتي أبو فلاح والمغير، لاعتداءات متكررة تستهدف الأشجار المثمرة والأراضي الزراعية، لا سيما خلال المواسم الزراعية.

وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، نفذ الاحتلال والمستوطنون 1872 اعتداءً خلال شهر كانون الثاني/يناير الماضي.

كما قدرت وزارة الزراعة الفلسطينية قيمة الخسائر المباشرة خلال الفترة بين 29 يناير و5 فبراير الجاري بنحو 705,648 دولارا نتيجة انتهاكات الاحتلال والمستوطنين بحق القطاع الزراعي.

مستوطنون يجرفون أراض ويعبدون طريقا استيطانيا جنوب نابلس

أقدم مستوطنون، الإثنين، على تجريف أراض وتعبيد طريق استعماري في أراضي قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس.

وأفادت مصادر محلية بأن المستوطنين عبدوا طريقا في منطقة “واد ياسوف” شمال القرية، واقتلعوا عددًا من أشتال الزيتون في المكان.

كما قام مستعمرون آخرون بتجريف أراضٍ في منطقة “وادي علي” جنوب شرق القرية، وأحاطوها بسياج، في إطار اعتداءات متواصلة تستهدف الأراضي الزراعية الفلسطينية في المنطقة.