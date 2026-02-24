الضفة: إصابات في هجمات للمستوطنين على مسافر يطا وإثر اقتحام الاحتلال لبلدة عقابا

شن المستوطنون مساء، الثلاثاء، هجمات على مساكن وممتلكات الفلسطينيين في مسافر يطا جنوب الخليل، ما أسفر عن وقوع إصابات جراء استنشاق الدخان.

أصيب 4 فلسطينيين مساء، الثلاثاء، بحالات اختناق جراء هجوم للمستوطنين وحرق منازل في خربة سوسيا في مسافر يطا جنوب الخليل بالضفة الغربية المحتلة.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن طواقمه تعاملت مع 4 إصابات جراء استنشاق الدخان، وجرى تقديم العلاجات لهم ميدانيا.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة طوباس، ما أدى إلى اندلاع مواجهات أطلق الاحتلال على إثرها قنابل الغاز السام المسيل للدموع.

وأفاد الهلال الأحمر، بتعامل طواقمه مع 8 إصابات بالغاز في بلدة عقابا شمال طوباس بينها حروق بقنبلة غاز، ونقلها حالة إلى المستشفى وعلاج باقي الإصابات ميدانيا.

فلسطينية من سكان مسافر يطا جنوب الخليل تتحدث عن هجوم المستوطنين على خربة سوسيا الذي أسفر عن وقوع عدة إصابات pic.twitter.com/y6ZWhQ9jkR — موقع عرب 48 (@arab48website) February 24, 2026

وقال الناشط الإعلامي أسامة مخامرة، إن مستوطنين طاردوا رعاة أغنام من عائلة النعامين في خربة اقواويس بمسافر يطا. كما أطلق المستوطنون أغنامهم بمحيط مسكن فلسطيني في خربة الحلاوة، واقتحموا عددا من المساكن.

وفي خربة المركز والمشهد في خربة التبان، وعدد من القرى والخرب في مسافر يطا، أطلق المستوطنون المواشي والإبل بمحيط مساكن المواطنين.

وتجمع عدد من المستوطنين المسلحين في منطقة واد سعير بالقرب من مستوطنة "أسفر" المقامة على أراضي الفلسطينيين في بلدة سعير، ومنعوا المواطنين من الوصول إلى الشارع الالتفافي.

من اقتحام قوات الاحتلال لمدينة طوباس وإطلاقها قنابل الغاز المسيل للدموع pic.twitter.com/XZwmKnKKCS — موقع عرب 48 (@arab48website) February 24, 2026

كما اعتقلت قوات الاحتلال شقيقين فلسطينيين من مسافر يطا بعد مداهمتها منطقة حوارة؛ كما أقدم المستوطنون على رعي أغنامهم في محيط منازل الفلسطينيين بالمنطقة.

وأصيب عدد من الفلسطينيين بالرصاص المطاطي والاختناق، خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة الظاهرية جنوب الخليل.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية، إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة الظاهرية، وأطلقت الرصاص الحي والمطاطي، ما أدى لإصابة فلسطينيين بالرصاص المطاطي في أقدامهم.