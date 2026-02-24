اعتقالات بالضفة والقدس وإصابات برصاص الاحتلال واعتداءات مستوطنين

شهدت مناطق متفرقة في الضفة والقدس تصعيدا ميدانيا، حيث أصيب شبان برصاص قوات الاحتلال وباعتداءات مستوطنين، بالتزامن مع مواجهات اندلعت خلال اقتحامات في الخليل ورام الله ومحيط القدس.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح وفجر الثلاثاء، حملة مداهمات واسعة في الضفة الغربية والقدس المحتلة، تخللها اعتقال عدد من الفلسطينيين، فيما أُصيب عدد من الشبان برصاص الاحتلال واعتداءات نفذها مستوطنون، بالتزامن مع اندلاع مواجهات في عدة مناطق.

في جنوب نابلس، داهمت قوات الاحتلال عدة منازل خلال اقتحام قرية اللبن الشرقية ونفذت حملة اعتقالات. كما اقتحمت مخيم شعفاط شمال شرق القدس المحتلة، حيث نفذت عمليات دهم واعتقال بحق السكان.

وفي شمال رام الله، أطلقت قوات الاحتلال قنابل الصوت خلال اقتحام بلدة ترمسعيا، واقتحمت أيضًا بلدة سلواد شمال شرق المدينة، حيث داهمت منازل المواطنين، وفتشتها، وأخضعت سكانها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات والتنكيل بهم.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم عقبة جبر في مدينة أريحا، وداهمت منزلًا خلال اقتحام بلدة رأس عطية جنوب قلقيلية، في إطار تصعيد متواصل لعمليات الاقتحام والمداهمات في مدن وبلدات الضفة الغربية.

أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أطلقت النار على شابين قرب الجدار الفاصل في بلدة الرام شمال القدس، ما أدى إلى إصابتهما.

كما أصيب شابان آخران جراء اعتداء نفذه مستوطنون على تجمع الحثروة البدوي شرق القدس، حيث هاجم المستوطنون الفلسطينيين بالضرب مستخدمين العصي، ورشّوهم برذاذ الفلفل، وذلك تحت حماية قوات الاحتلال المتواجدة في المكان.

وفي السياق ذاته، اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال خلال اقتحام بلدة سعير شمال الخليل، فيما امتدت المواجهات إلى بلدة حلحول المجاورة.

كما شهدت قرية المغير شمال شرق رام الله مواجهات أطلقت خلالها قوات الاحتلال قنابل الصوت والغاز، في حين اندلعت مواجهات أخرى عند مدخل مخيم الأمعري في مدينة البيرة وسط إطلاق مكثف لقنابل الغاز، ما أدى إلى إصابة شاب برصاص الاحتلال إصابة طفيفة.

وأغلقت قوات الاحتلال مدخل بلدة دير جرير شمال شرق رام الله عقب تجمع مستوطنين في المكان، في وقت تشهد فيه معظم مدن وبلدات الضفة اقتحامات ليلية متكررة، تتخللها مداهمات للمنازل وتفتيشها والاعتداء على الفلسطينيين وسلب أموالهم، ما يؤدي إلى اندلاع مواجهات مع الشبان.

ووفق معطيات محلية، ارتكبت قوات الاحتلال والمستوطنون 1197 انتهاكا بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية خلال الفترة من 6 إلى 12 شباط/فبراير 2026، في مؤشر على تصاعد ملحوظ في وتيرة الانتهاكات.