الاحتلال يهدم منازل ومنشآت زراعية في رام الله ونابلس

هدمت جرافات الاحتلال 3 منازل ومنشآت زراعية في بلدتي بيت لقيا وبورين بالضفة، مستغلة قيود البناء في مناطق "ج"، ما زاد من معاناة السكان وتهديد مصادر رزقهم، وسط استمرار سياسات الهدم التي تستهدف الممتلكات الفلسطينية.

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، عدة منازل ومنشآت زراعية فلسطينية في بلدتي بيت لقيا غربي رام الله وبورين جنوبي نابلس بالضفة الغربية المحتلة، وذلك بحجة البناء دون ترخيص.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وأفادت مصادر محلية أن الاحتلال، ترافقه الجرافات، اقتحم بلدة بيت لقيا صباح اليوم وشرع في هدم 3 منازل ومنشأة زراعية بحجة عدم الترخيص.

وشملت عمليات الهدم منازل المواطنين أمجد سليمان مفارجة وأيهم مفارجة وأنس مفارجة، إضافة إلى بركس للدواجن يملكه المواطن سليمان عاصي.

كما طال الهدم عددا من البركسات المستخدمة كمنشآت زراعية في قرية بورين، بالقرب من الشارع الالتفافي لمستوطنة "يتسهار"، بحماية قوات الاحتلال.

وتشهد الضفة الغربية المحتلة تصاعداً في عمليات الهدم بحجة البناء في مناطق "ج"، حيث يصعب الحصول على تراخيص البناء نتيجة القيود الإدارية والأمنية التي يفرضها الاحتلال، ما يضطر الفلسطينيين للبناء بدون أن تمنحهم سلطات الاحتلال ترخيص لتلبية احتياجاتهم السكنية والزراعية.

ووفق تقرير صادر عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، نفذت سلطات الاحتلال خلال العام الماضي 538 عملية هدم أدت إلى تدمير 1400 منشأة، منها 304 منازل مأهولة و74 غير مأهولة، إضافة إلى 270 مصدر رزق و490 منشأة زراعية، مع توجيه إخطارات هدم لـ 991 منشأة أخرى.