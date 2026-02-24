40 ألف مصل أدوا صلاتي العشاء والتراويح بالأقصى واعتقال شابين من باحاته

أدى نحو 40 ألف مصل صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى، فيما اعتقلت قوات الاحتلال شابين من باحاته وسلمت امرأة من القدس قرارا بالإبعاد عنه لمدة شهر مع استمرار فرض قيود على الوصول إليه من قبل سلطات الاحتلال.

أدى نحو 40 ألف مصل مساء الثلاثاء، صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى المبارك بالقدس المحتلة في اليوم السابع من شهر رمضان، رغم القيود التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الوصول إلى المسجد.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، بأن "عشرات آلاف المصلين توافدوا إلى المسجد الأقصى منذ ساعات المساء، وأدوا صلاتي العشاء والتراويح في باحاته ومصلياته المسقوفة، في مشهد يعكس تمسك أبناء شعبنا بحقهم في الصلاة في أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين".

وانتشرت قوات الاحتلال في محيط البلدة القديمة وأبوابها، ودققت في هويات عدد من الشبان، وأعاقت وصول بعض المصلين إلى المسجد، في وقت شهدت فيه باحات الأقصى حضورًا واسعًا من العائلات وكبار السن والمرابطين.

وأكد مصلون، أن أداء الصلاة في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان يحمل رمزية خاصة، ويجسد عمق الارتباط الديني والوطني بالمكان، رغم الإجراءات والتضييقات المفروضة.

ويشهد المسجد الأقصى المبارك خلال شهر رمضان توافد أعداد كبيرة من المصلين من مدينة القدس ومناطق الـ48، في ظل استمرار القيود المفروضة على دخول المصلين من محافظات الضفة الغربية.

الاحتلال يبعد امرأة من القدس عن الأقصى ويعتقل شابين من باحاته

سلمت سلطات الاحتلال، سعاد أبو رموز من القدس المحتلة قرارا يقضي بإبعادها عن المسجد الأقصى لمدة شهر.

وقالت مصادر محلية، إن القرار جاء بعد استدعائها والتحقيق معها، في إطار سياسة الإبعاد التي تواصل سلطات الاحتلال فرضها بحق الفلسطينيين من القدس، خصوصا خلال شهر رمضان.

وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال شابين من باحات المسجد الأقصى، واقتادتهما إلى أحد مراكز التحقيق في المدينة خلال صلاة التراويح السابعة في شهر رمضان.

وتصعد سلطات الاحتلال من إجراءاتها بحق المصلين والمرابطين في الأقصى، عبر الاعتقالات والإبعاد وفرض القيود على الدخول إليه، في محاولة لفرض واقع جديد في محيطه.