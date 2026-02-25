اقتحامات واعتقالات بالضفة وهجوم واسع للمستوطنين على سوسيا

شنت قوات الاحتلال حملة واسعة بالضفة، شملت اعتقالات لشبان ومداهمات للمنازل في طولكرم والخليل ونابلس وطوباس وبيت لحم، بالتزامن مع هجوم مستوطنين على قرية سوسيا، ما يعكس تصاعد وتيرة الاقتحامات اليومية وتوتر الوضع بالضفة.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر وصباح الأربعاء حملة واسعة من المداهمات والاعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، طالت عددا من الشبان عقب اقتحام منازلهم والعبث بمحتوياتها.

بالتوازي، نفذت عصابات المستوطنين هجوما على قرية سوسيا في مسافر يطا جنوب الخليل، متضمنا اعتداءات على السكان وإضرام النيران في ممتلكاتهم.

وأفاد نادي الأسير أن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الشبان في مناطق مختلفة، منهم خالد عبد الرازق فقها ومحمد أحمد موسى في بلدة كفر اللبد شرق طولكرم، وشاب في بلدة إذنا وغربي الخليل، إضافة إلى وسيم طافش في بلدة الشيوخ شمال الخليل.

وفي نابلس، اعتقل أحمد جمعة عقب اقتحام منزله قرب مستشفى الاتحاد، وعصام أبو حويلة في مخيم بلاطة. كما شملت الاعتقالات في محافظة طوباس الشبان رشيد دراغمة، محمد أبو سياج، مؤمن أيمن أبو عرة، يحيى جميل جبرين، ومحمد موسى حميد، بالإضافة إلى شابين في بلدة تقوع جنوب شرقي بيت لحم.

وتشهد مدن وبلدات الضفة الغربية تصعيدا مستمرا في وتيرة الاقتحامات والاعتقالات اليومية، التي ترافقها مداهمات للمنازل وتفتيشها وتخريب محتوياتها، ما يزيد من التوتر في المنطقة.

مستوطنون يشنون هجوما واسعا على قرية سوسيا

هاجم مستوطنون في ساعة متأخرة من الليل قرية سوسيا في مسافر يطا جنوب الخليل، وأحرقوا عددا من المساكن والمركبات، وحطموا محتوياتها.

وأفاد الناشط أسامة مخامرة بأن الهجوم شمل إطلاق قنابل الغاز داخل المنازل، ما أدى إلى إصابة بعض السكان بالاختناق وتم علاجهم ميدانيًا.

واستهدف المستوطنون منازل المواطنين خضر النواجعة وأحمد جبر النواجعة وناصر النواجعة، حيث أحرقوا خيامًا وحظائر أغنام، ورشقوا المنازل بالحجارة، وتسببت الاعتداءات بأضرار واسعة.

وتأتي هذه الاعتداءات في ظل تصاعد التوتر في الضفة الغربية بعد مصادقة المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينيت" على حزمة قرارات تهدف إلى تغييرات في إدارة الأراضي وتعميق مخطط الضم.

وسجلت قوات الاحتلال والمستوطنون خلال كانون الثاني/يناير الماضي 1872 اعتداء، شملت تهجير 125 عائلة بدوية، ومحاولة إقامة 9 بؤر استيطانية جديدة، ومصادرة 744 دونما، وهدم 126 منشأة، وفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.