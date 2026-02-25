هدم مبان ومحال تجارية في عنزا جنوب جنين

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مبنى ومحال تجارية في بلدة عنزا جنوب جنين، ضمن حملة اقتحامات متكررة تستهدف قرى المنطقة، ما يهدد مصادر رزق عشرات العائلات ويأتي في إطار تضييق اقتصادي وتهجير غير مباشر للسكان.

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح الأربعاء، مبنى ومحال تجارية في بلدة عنزا جنوب مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة، بعد اقتحام البلدة وانتشارها في محيط الموقع المستهدف، وذلك بحجة الناء دون ترخيص.

وقال سكان محليون إن آليات الاحتلال، برفقة جرافات عسكرية، هدمت منشآت تعود للمواطن ناصر العواد، إضافة إلى مقهى العادل عند مدخل القرية.

وتتعرض قرى جنوب وشرق جنين، مثل عنزا وفقوعة وجلبون، منذ مطلع شباط/فبراير لحملة اقتحامات متكررة تضمنت إغلاق المحال بالقوة وتحطيم عربات وبسطات الباعة المتجولين.

وتزعم سلطات الاحتلال أن المنشآت المستهدفة مقامة في مناطق مصنفة "ج" وتفتقر إلى تراخيص، بينما يؤكد أصحابها امتلاك أوراق قانونية تثبت حقهم في البناء والعمل.

وأشار رئيس المجلس القروي في عنزا، تيسير صدقة، إلى أن هذه الإجراءات تعرض عشرات العائلات لفقدان مصدر رزقها، وتأتي ضمن سياسة تضييق اقتصادي وتهجير غير مباشر للسكان.

وتعرضت البلدة منذ آب/أغسطس 2025 لخطر متواصل بالهدم بعد تسلمها إخطارات بحق 16 منشأة، بينما تتكرر الاقتحامات والمداهمات داخلها.

الاحتلال يخطر بهدم بيوت بلاستيكية في بردلة بالأغوار الشمالية

إلى ذلك، أخطرت سلطات الاحتلال، الأربعاء، بهدم بيوت بلاستيكية في قرية بردلة بالأغوار الشمالية، على مساحة تزيد على 30 دونما، في خطوة تهدد النشاط الزراعي ومصدر رزق المزارعين في المنطقة.

وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، نفذ الاحتلال والمستوطنون 1872 اعتداء خلال كانون الثاني/يناير الماضي، شملت تهجير 125 عائلة بدوية قسرا، محاولة إقامة 9 بؤر استيطانية جديدة، مصادرة 744 دونما، وهدم 126 منشأة.