رغم قيود إسرائيل: 100 ألف مصلّ في الأقصى في ثاني جمعة برمضان

أدى نحو 100 ألف مصلّ صلاة الجمعة الثانية من رمضان في المسجد الأقصى رغم انتشار أمني إسرائيلي مكثف وقيود مشددة. ومنعت السلطات آلاف الفلسطينيين من الضفة من الوصول للقدس، وسط تحديد سقف للمصلين أقل من الأعوام السابقة.

جانب من المصلين في باحات المسجد، الجمعة (Getty Images)

وقال مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، الشيخ عزام الخطيب، إن نحو 100 ألف شخص أدّوا صلاة الجمعة اليوم في المسجد الأقصى.

وانتشرت قوات الشرطة الإسرائيلية بشكل مكثف بمداخل البلدة القديمة ومحيطها وأزقّتها، وعند البوابات الخارجية للمسجد الأقصى.

جانب من المصلين في باحات المسجد، الجمعة (Getty Images)

ورغم ذلك، توافد المصلّون إلى المسجد منذ ساعات الفجر.

لكن السلطات الإسرائيلية منعت عشرات آلاف الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية من الوصول إلى القدس لأداء الصلاة، وفرضت قيودا مشددة على المرور عبر الحواجز العسكرية في تخوم القدس.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية نشر الآلاف من عناصرها في أنحاء القدس.

للتفاصيل: https://t.co/PgfUfYmlCP pic.twitter.com/vYJfx2xBVG — موقع عرب 48 (@arab48website) February 27, 2026

كما نشر الجيش الإسرائيلي قوات كبيرة بالضفة الغربية المحتلة وخصوصا على الحواجز المؤدية إلى مدينة القدس، وذلك لتشديد إعاقة وصول الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان.

ومنذ ساعات فجر الجمعة، توافد آلاف الأهالي من الضفة الغربية إلى حاجز "قلنديا" العسكري شمالي مدينة القدس، في محاولة للوصول إلى المدينة المقدسة لأداء الصلاة.

وأعاقت الإجراءات الإسرائيلية المشددة دخول المئات، بزعم عدم استيفائهم الشروط المحددة مسبقا، بحسب شهادات عدد من المصلين أُعيدوا من الحاجز رغم وصولهم في ساعات مبكرة.

(Getty Images)

وكانت إسرائيل قد أقرّت في الأول من رمضان، مخططا لتقييد دخول الفلسطينيين يسمح فقط بدخول 10 آلاف مصلٍ إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة طوال أيام شهر رمضان، وفقا لتوصيات الأجهزة الأمنية.

والأسبوع الماضي، أدى 80 ألف شخص صلاة الجمعة الأولى من رمضان، بحسب الأوقاف الإسلامية، لكن الأعداد الحالية تعتبر أقل من المعتاد ظهر أيام الجمعة من رمضان في السنوات ما قبل الحرب على غزة، حيث كانت تزيد الأعداد عن 150 ألف مُصلّ.