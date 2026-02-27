70 ألف مصل في صلاتي العشاء والتراويح بالمسجد الأقصى

أدى 70 ألف مصل صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى المبارك، في اليوم العاشر من شهر رمضان ورغم الإجراءات المشددة لقوات الاحتلال.

أدى عشرات آلاف المصلين مساء، الجمعة، صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس الأقصى، في اليوم العاشر من شهر رمضان ورغم الإجراءات المشددة التي فرضها الاحتلال الإسرائيلي.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، إن 70 ألف مصل أدوا صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى.

واعتقلت قوات الاحتلال مساء الجمعة، الشيخ راني رشدي أبو صبيح على أبواب المسجد الأقصى، واقتادته إلى مركز تحقيق القشلة في باب الخليل بالقدس.

وشهدت مدينة القدس المحتلة منذ صباح الجمعة، تصعيدًا غير مسبوق في إجراءات الاحتلال الإسرائيلي تزامنًا مع الجمعة الثانية من شهر رمضان المبارك.

وكثّفت قوات الاحتلال تواجدها في محيط المسجد الأقصى، ونشرت السواتر الحديدية على مداخله الرئيسية وشوارع البلدة القديمة.

وقالت محافظة القدس في بيان، إن قوات الاحتلال شددت القيود على الوافدين من محافظات الضفة الغربية المحتلة عبر حاجزي قلنديا العسكري شمال المدينة وبيت لحم جنوبها، مع منع مرور المئات، خصوصا كبار السن. ورغم هذا التضييق، أدّى حوالي 100 ألف مصلٍ صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى، في مشهد يبرز صمود الفلسطينيين وإصرارهم على أداء شعائرهم الدينية رغم القيود الصارمة.

وأضافت أن الاحتلال واصل استهداف روّاد المسجد الأقصى، حيث أصدرت سلطاته أكثر من 280 قرار بالإبعاد عن الأقصى، وأجبرت المبعدين عن المسجد على أداء صلاة الجمعة داخل مقبرة باب الرحمة الملاصقة للأقصى، فيما قامت قوات الاحتلال بدوس القبور ونصب خيم لها داخل المقبرة.

كما تواصل قوات الاحتلال اعتقال المصلين من داخل باحات المسجد، وخصوصا خلال صلاتي العشاء والتراويح، واحتجاز عدد من الشبان للتفتيش الميداني، إلى جانب إجراءات تمنع إدخال وجبات الإفطار والسحور، وتعطل عمل العيادة الطبية، ومنع نصب المظلات لخدمة المصلين.

وتستهدف هذه الإجراءات أيضًا الصحافيين في القدس المحتلة، من خلال الاعتقالات والاستدعاءات والتحقيقات، وفرض قيود على حرية العمل الإعلامي، بما يشمل الإبعاد عن المسجد الأقصى ومنع التغطية الميدانية للانتهاكات، في محاولة واضحة لطمس الأحداث وإخفاء واقع التضييق عن الرأي العام.

وتتزامن هذه السياسات مع خطوات تهدف إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى، عبر فرض سيطرة شرطة الاحتلال على شؤون الإدارة الداخلية للمسجد، وتقويض دور دائرة الأوقاف الإسلامية، وهو ما يشكّل مساسًا مباشرًا بحرية العبادة وبالوضع القانوني للمقدسات الإسلامية في القدس.

وأكدت محافظة القدس، أن المسجد الأقصى المبارك حق خالص للمسلمين، وترفض أي مساس بدور دائرة الأوقاف أو بالحرية الدينية، محمّلة سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا التصعيد، وداعية المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه ما يجري في القدس المحتلة.