الضفة.. إسرائيل تغلق الحرم الإبراهيمي في الخليل

أغلق جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح السبت، الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية، ضمن سلسلة إجراءات اتخذتها في الضفة تزامنًا مع الهجوم على إيران.

وأوضح مدير الحرم الإبراهيمي، معتز أبو سنينة، أن الجيش الإسرائيلي "أبلغ إدارة الحرم بإغلاقه حتى إشعار آخر، وذلك بدعوى الحرب على إيران".

وبين أبو سنينة أن الجيش أبلغ موظفي الحرم (تابعين لوزارة الأوقاف الفلسطينية) بإغلاقه فورًا من جانب المسلمين واليهود، ومنع إقامة الصلوات فيه حتى إشعار آخر، كما أجبر الموظفين على مغادرته.

يذكر أن سلطات الاحتلال قسمت المسجد الإبراهيمي منذ العام 1994 بنسبة 63 بالمئة لليهود، و37 بالمئة للمسلمين، عقب مذبحة ارتكبها مستوطن في 25 فبراير من العام ذاته، أسفرت حينها عن استشهاد 29 مصليًا.