الضفة: استشهاد شاب وإصابة حرجة لآخر برصاص الاحتلال جنوب الخليل

أعلن مساء السبت عن استشهاد شاب من بلدة الظاهرية بعد أيام من إصابته، كما أصيب شاب بجروح حرجة جدا برصاص الاحتلال في بلدة دورا جنوب الخليل.

استشهد شاب مساء السبت بعد أيام من إصابته، وأصيب شاب آخر بجروح حرجة جدا وكلاهما برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي جنوب الخليل بالضفة الغربية المحتلة.

واستشهد الشاب تامر إسماعيل قيسية (19 عاما) من بلدة الظاهرية، بعد إصابته قبل 3 أيام قرب جدار الفصل والتوسع العنصري في بلدة يطا، إذ وصفت إصابته آنذاك بالخطيرة، قبل أن يتم الإعلان عن استشهاده مساء السبت متأثرا بإصابته.

الشهيد تامر قيسية

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بأن شابا أصيب بجروح حرجة جدا برصاص جيش الاحتلال خلال اقتحامه مدينة دورا جنوب الخليل.

وذكرت مصادر طبية وأمنية، أن شابا أصيب بالرصاص الحي في بطنه خلال اقتحام الاحتلال بلدة دورا، نقل على إثرها إلى المستشفى، حيث وصفت حالته بالحرجة جدا.

وأضافت المصادر ذاتها، أن عددا من الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال أصيبوا بحالات اختناق، إثر إطلاق الاحتلال قنابل الغاز السام قرب مسجد دورا الكبير وسط البلدة.

إلى ذلك، أصيب فتى (16 عاما) برصاص قوات الاحتلال في بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وذكرت مصادر أمنية فلسطينية، أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص صوب فتى قرب منطقة "النشاش" عند المدخل الجنوبي للبلدة، وأصابته في ظهره نقل على إثرها إلى المستشفى.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة يعبد بمحافظة جنين، وداهمت عددا من المنازل في حارات الدفاع المدني والقبها وأبو العديس.

وقالت مصادر محلية، إن جنود الاحتلال انتشروا في شوارع البلدة وأطلقوا الرصاص الحي، من دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.