هجمات المستوطنين: شهيد و4976 اقتحاما للمسجد الأقصى خلال شباط

رصدت محافظة القدس خلال شهر شباط 2026 تصعيدا واسعا في جرائم الاحتلال الإسرائيلي في المدينة، تمثل في ارتقاء شهيد، واقتحام 4976 مستوطنا للمسجد الأقصى المبارك، وتسجيل 114 حالة اعتقال، وأكثر من 400 قرار إبعاد، إضافة إلى 49 عملية هدم وتجريف، و143 إخطارا بالهدم والإخلاء والاستيلاء، ضمن سياسة ممنهجة تستهدف فرض وقائع استعمارية جديدة وتغيير الطابع الديمغرافي والجغرافي للمدينة.

شهيد برصاص المستوطنين

استشهد الشاب، نصر الله محمد جمال أبو صيام، من بلدة مخماس شمال شرق القدس، متأثرا بجروح أصيب بها برصاص ميليشيات المستوطنين خلال هجوم على البلدة في 18 شباط، في سياق تصاعد اعتداءات المستوطنين المنظّمة بحماية قوات الاحتلال.

تصعيد خطير في المسجد الأقصى

شهد المسجد الأقصى المبارك خلال شباط تصعيدا ممنهجا، إذ اقتحم 4976 مستوطنا باحاته، إضافة إلى 8637 دخلوا تحت غطاء ما يسمى "السياحة". وشملت الانتهاكات تمديد ساعات الاقتحام خلال شهر رمضان، والسماح بأداء صلوات تلمودية علنية، وتنفيذ ما يسمى "السجود الملحمي"، وتوزيع نصوص تلمودية، وصولا إلى إغلاق المسجد بالكامل بذريعة "قانون الطوارئ".

إصابات من اعتداءات المستوطنين

سجلت المحافظة 33 إصابة، توزعت بين الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، والضرب، والغاز السام، ورش غاز الفلفل، تركزت في محيط جدار الفصل والتوسع العنصري، وحاجز قلنديا والرام وأبو ديس.

كما نفذ المستوطنون 47 اعتداء، بينها 9 اعتداءات جسدية، شملت إطلاق نار، وإحراق ممتلكات، وإغلاق طرق، وملاحقة رعاة، واقتحام منازل، واعتداءات على كنائس في ظل حماية قوات الاحتلال.

114 حالة اعتقال وأحكام تعسفية

وثقت المحافظة 114 حالة اعتقال، بينهم 3 نساء و4 أطفال، ترافقت مع اقتحامات منازل واعتقالات ميدانية، تركزت في حزما، ومخيم شعفاط، وعناتا، وسلوان، والعيسوية، ومخيم قلنديا، وكفر عقب، وبيت دقو، وباب العمود، ومحيط الأقصى.

وأصدرت محاكم الاحتلال 16 حكما وقرارا، منها 14 بالاعتقال الإداري، إضافة إلى أحكام بالسجن الفعلي وغرامات مالية، و12 قرارا بالحبس المنزلي بشروط مشددة.

كما سجلت المحافظة أكثر من 400 قرار إبعاد عن المسجد الأقصى والبلدة القديمة، و3 قرارات منع سفر شملت تجديد منع السفر بحق هنادي الحلواني، ومنع صبيح أبو صبيح ومحمود الترياقي من السفر.

49 عملية هدم وتجريف و143 إخطارا

نفذت سلطات الاحتلال 49 عملية هدم وتجريف، بواقع 15 عملية هدم ذاتي قسري، و27 عملية هدم بآليات الاحتلال، و7 عمليات تجريف أراض.

كما أصدرت 143 إخطارا، بينها 125 قرار هدم، و16 قرار إخلاء، وقراران بالمصادرة، تركزت في عناتا وسلوان والعيزرية وأبو ديس.

استهداف قيادات ومؤسسات ومقدسات

واصل الاحتلال استهداف الشخصيات الوطنية والدينية، إذ ثبت منع وزير شؤون القدس، أشرف الأعور، من دخول الضفة الغربية، واعتقل إمام الأقصى، الشيخ محمد علي العباسي، وأبعده وجدد إبعاد قاضي قضاة القدس، الشيخ إياد العباسي.

كما طالت الانتهاكات مؤسسات ومعالم مقدسية، شملت إغلاق مؤسسة برج اللقلق، واقتحام مركز يبوس الثقافي، ومنع فعاليات في الأقصى، واستهداف كنائس ومساجد، وتصنيف خمس منصات إعلامية فلسطينية "إرهابية".

20 مخططا استعماريا جديدا

وثقت المحافظة 20 مخططا استعماريا خلال الشهر، منها 7 مخططات جرى إيداعها لبناء 613 وحدة استعمارية على مساحة 960.188 دونما، والتصديق على 5 مخططات لبناء 51 وحدة على مساحة 40.168 دونما، إضافة إلى طرح مناقصة لبناء 231 وحدة استعمارية، في إطار تسريع مشاريع التهويد والتوسع الاستعماري في القدس.