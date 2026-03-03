اعتقال العشرات خلال اقتحامات الاحتلال بالضفة والقدس

اعتقلت قوات الاحتلال خلال يومين نحو 85 فلسطينيا في الضفة، بينهم نساء وأطفال، ضمن حملات واسعة ترافقها سياسة التحقيق الميداني التي تشمل اقتحام المنازل وترهيب السكان، في تصعيد ملحوظ خلال شهر رمضان.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح وفجر الثلاثاء، حملة مداهمات واقتحامات واسعة في الضفة الغربية والقدس، تخللتها مواجهات واعتقالات طالت عشرات الفلسطينيين، في إطار الإجراءات العسكرية المشددة المستمرة منذ بدء الحرب الإسرائيلية-الأمريكية على إيران.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وبحسب نادي الأسير، اعتقلت القوات 22 فلسطينيا على الأقل بينهم سيدة، خلال اقتحامات في مناطق متفرقة، شملت بلدات سنيريا وكفر ثلث وراس عطية وبيت أمين جنوب قلقيلية، حيث تم تفتيش المنازل والتحقيق مع المواطنين ميدانياً.

وضمن قائمة المعتقلين، شملت كفر ثلث الشقيقين أدهم وعلي رفيق شواهنة، وسامر علي شواهنة، وياسين محسن، بينما اعتُقل ياسر مراعبة ونجله همام من رأس عطية. وفي سنيريا اعتُقل علاء صادق عمر، وجميل علي عمر، وممدوح غالب بري، وأحمد إسماعيل زرعي، وإسلام يونس، ومهند ثائر يونس، وعبد الفتاح يونس.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم العين غرب نابلس واعتقلت شابا واحدا، بالإضافة إلى اعتقال الشاب أمير عويس في منطقة عسكر البلد شرقي نابلس. وفي قرية بدرس غرب رام الله، اعتقل أربعة شبان، بينما اعتقل شابان وسيدة في الخليل خلال مداهمات لمنازل الفلسطينيين.

تأتي هذه الحملة العسكرية ضمن سلسلة إجراءات أمنية مشددة تنفذها قوات الاحتلال في الضفة والقدس، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية الأميركية ضد إيران.

الاحتلال يعتقل 85 فلسطينيا خلال يومين في الضفة

أفاد نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت يومي الأحد والإثنين عمليات اعتقال واسعة في محافظات الضفة الغربية، طالت ما لا يقل عن 85 فلسطينيا بينهم ثلاث سيدات وأطفال وأسرى سابقون محررون.

وأوضح النادي أن الاعتقالات شملت غالبية محافظات الضفة، وتزامنت مع إعلان الاحتلال رفع وتيرة الاعتقالات خلال شهر رمضان، التي بلغت منذ بدايته نحو 200 حالة.

وأشار إلى أن سياسة "التحقيق الميداني" باتت الأكثر استخداما، وتشمل اقتحام المنازل وإخراج العائلات منها وتنفيذ عمليات ترهيب وتخريب قبل الاعتقال أو الاحتجاز لاحقاً.

ولفت نادي الأسير إلى تصاعد استهداف الأطفال في الاعتقالات الأخيرة، مؤكدا أن هذه الإجراءات تمثل امتداداً لنهج الاحتلال الطويل في فرض القمع والسيطرة على الفلسطينيين، مع تصاعد مستوى الجرائم المصاحبة لعمليات الاعتقال داخل المنازل والسجون.