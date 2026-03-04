5 إصابات إحداها حرجة في جنين واعتداءات للمستوطنين في الضفة

أصيب خمسة فلسطينيين بالرصاص خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي وسط مدينة جنين، بينهم شاب في حالة حرجة، فيما أصيب سبعة آخرون وطاقم إسعاف للهلال الأحمر جراء هجمات نفذها مستوطنون في مناطق شرق وشمالي الضفة الغربية.

أصيب مساء الأربعاء خمسة فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي، أحدهم إصابته حرجة، خلال اقتحام قوات الاحتلال وسط مدينة جنين شمالي الضفة الغربية، فيما أصيب سبعة آخرون وطاقم إسعاف تابع للهلال الأحمر في هجمات نفذها مستوطنون في مناطق متفرقة من الضفة.

وقالت مصادر محلية إن قوة إسرائيلية اقتحمت منطقة الدوار الرئيسي المكتظة بالمواطنين والمتسوقين في مدينة جنين. وأضافت المصادر أن القوة الإسرائيلية "أطلقت الرصاص الحي تجاه المواطنين المتواجدين في المكان"، ما أدى إلى وقوع الإصابات.

وأفاد مصدر طبي في مستشفى الرازي أن "5 إصابات بالرصاص الحي وصلت إلى طوارئ المستشفى، بينها إصابة حرجة لشاب أصيب برصاصة في الظهر وخرجت من الصدر". بدورها، أفادت طواقم الهلال الأحمر في جنين بأنها تعاملت مع 3 إصابات بالرصاص الحي.

وفي سياق متصل، أصيب سبعة فلسطينيين إضافة إلى طاقم إسعاف تابع للهلال الأحمر، جراء هجمات نفذها مستوطنون في مناطق شرق وشمالي الضفة الغربية. وقالت منظمة "البيدر" الحقوقية إن مستوطنين هاجموا تجمع "حلق الرمان" شمال غربي مدينة أريحا، ما أدى إلى إصابة أربعة متطوعين بجروح تراوحت بين المتوسطة والخطيرة.

وأوضح المشرف العام على المنظمة حسن مليحات أن المصابين من المتطوعين المحليين ضمن حملة "فزعة" لدعم سكان المناطق التي تتعرض لاعتداءات المستوطنين. وفي اعتداء منفصل، اقتحم مستوطنون خربة يرزا شرقي مدينة طوباس واعتدوا على السكان، ما أسفر عن إصابة ثلاثة فلسطينيين.

وذكرت المنظمة أن الاعتداء جرى بحماية قوات الجيش الإسرائيلي، حيث هاجم المستوطنون السكان في محيط منازلهم، كما قاموا بتخريب خزانات المياه وممتلكات المواطنين.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر بأن طاقم إسعاف تابع لها تعرض للاعتداء أثناء محاولته الوصول إلى المصابين في الخربة، وجرى نقل الطاقم واثنين من المواطنين المصابين، أحدهما مسن يبلغ من العمر 62 عامًا، إلى المستشفى.

ووفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، نفذ المستوطنون خلال شهر شباط/ فبراير الماضي 511 اعتداء في الضفة الغربية، شملت الاعتداء الجسدي على الفلسطينيين، واقتلاع الأشجار، وإحراق الحقول، والاستيلاء على الممتلكات، وهدم المنازل والمنشآت الزراعية.

وتشهد الضفة الغربية تصاعدًا في العمليات العسكرية الإسرائيلية منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بما يشمل عمليات قتل واعتقال وتهجير وتوسع استيطاني. وخلال تلك الفترة استشهد أكثر من 1121 فلسطينيًا وأصيب نحو 11 ألفًا و700 آخرين، إضافة إلى اعتقال نحو 22 ألف فلسطيني في الضفة الغربية.