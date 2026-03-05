الاحتلال يصادر منازل ومركبات ويشن حملة اعتقالات بالضفة

طالت المداهمات والاقتحامات مدنا مثل قلقيلية ونابلس وبلدات ومخيمات جنوب طوباس وبيت لحم، واعتقلت خلالها قوات الاحتلال عدداً من الفلسطينيين بينهم أسيرة محررة وضباط إسعاف، كما قامت بتفتيش المنازل والمحال التجارية، وصادرت محتويات ومركبات.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر وصباح الخميس، حملة دهم واسعة في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة، اعتقلت خلالها عددا من الفلسطينيين، بينهم أسيرة محررة، وحققت ميدانيا مع العشرات بعد اقتحام منازلهم والعبث بمحتوياتها، فيما أفيد عن إصابات خلال المواجهات مع القوات المقتحمة.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

في مدينة قلقيلية، اقتحمت قوات الاحتلال الأحياء المختلفة وحولت عدداً من المنازل إلى ثكنات عسكرية ومراكز تحقيق ميداني، داهمت عشرات المنازل بعد تحطيم أبوابها، وفتشتها وصادرت محتوياتها وأجرت تحقيقاً مع سكانها وفحص هواتفهم النقالة.

واعتقلت الشابين قوات الاحتلال معاذ عماوي والأسير السابق بعد خروجه من العناية المكثفة، وصالح صوي، كما اعتقلت ضابط الإسعاف في الهلال الأحمر الفلسطيني فارس أبو علبة قبل الإفراج عنه لاحقاً.

وفي مدينة نابلس، نفذت قوات الاحتلال عمليات دهم في المنازل والمنشآت التجارية، واعتقلت الشابين صهيب الطقطوق ومحمد العرندي.

وشنت قوات الاحتلال حملة واسعة في بلدة بيت فوريك شرق نابلس، داهمت خلالها أكثر من 120 منزلا وصادرت مركبات، وقامت بتصوير السكان خلال التفتيش.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الفارعة جنوب طوباس، وداهمت منازل هناك. وأعادت اعتقال الأسيرة المحررة شيماء موسى حلايقة من منزلها في بلدة الشيوخ شمال الخليل، واعتقلت شابا مصابا بعد مداهمة منزله في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.

وأصيب أربعة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها وسط مدينة جنين شمال الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية أن الجنود أطلقوا الرصاص الحي بشكل عشوائي، ما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص في الفخذ، وإصابة واحدة خطيرة في الخاصرة، وتم نقل جميع المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.