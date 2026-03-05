سقوط 70 شظية صواريخ في الضفة منذ بدء الحرب على إيران وإصابة 5 أشخاص

تسجيل عشرات حالات سقوط شظايا صواريخ في الضفة الغربية منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية الأميركية على إيران، ما أسفر عن إصابات طفيفة وأضرار مادية، وسط تحذيرات من الاقتراب من بقايا المقذوفات وخطورة المواد التي قد تحتويها.

أعلن الناطق باسم الدفاع المدني الفلسطيني، نائل العزة، اليوم الخميس، تسجيل 70 حالة سقوط لشظايا صواريخ في مناطق مختلفة من الضفة الغربية منذ بدء الحرب على إيران، ما أسفر عن إصابة خمسة أشخاص بجروح طفيفة وتضرر منزلين.

وقال العزة، في تصريحات صحافية، إن طواقم الدفاع المدني تعاملت ميدانيًا مع 45 حادثة سقوط شظايا، موضحًا أن أحدها أدى إلى اندلاع حريق قرب منزل في بلدة دير السودان شمال غربي رام الله، فيما تضرر منزل آخر في مدينة طوباس شمالي الضفة.

وأضاف أن الإصابات الخمس سُجلت بواقع ثلاث إصابات في محافظة جنين واثنتين في رام الله، وجميعها وُصفت بالطفيفة.

وحذّر العزة من خطورة الاقتراب من بقايا الصواريخ، مشيرًا إلى أن طبيعة المواد التي تحتويها الشظايا "غير معروفة وقد تكون خطرة أو تحتوي مواد كيميائية"، ما يجعل التعامل معها أو الاقتراب منها يشكل خطرًا على حياة المواطنين.

وقال إن الدفاع المدني يعمل بالتعاون مع وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي على توعية المواطنين بضرورة عدم الاقتراب من بقايا المقذوفات أو الذخائر غير المنفجرة، لافتًا إلى أن الشرطة الفلسطينية أصدرت بدورها بيانات تحذيرية بهذا الشأن.

وأشار إلى أن عمل طواقم الدفاع المدني يواجه تحديات ميدانية نتيجة الإجراءات الإسرائيلية وإغلاق الطرق والحواجز، إلا أن الجهاز يحاول تجاوز هذه المعيقات من خلال انتشار واسع لفرقه في مختلف مناطق الضفة الغربية.

وبيّن العزة أن الدفاع المدني يضم نحو ثلاثة آلاف متطوع موزعين على 166 فريقًا ميدانيًا يعملون عبر 51 مركزًا في الضفة الغربية، مع خطة لافتتاح عشرة مراكز إضافية خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن عدد الفرق ارتفع من 40 فريقًا عام 2015 إلى 166 فريقًا حاليًا في إطار تعزيز القدرة على الاستجابة للحالات الطارئة.

وفي سياق متصل، تداولت منصات التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة تظهر تعامل بعض المواطنين مع شظايا صواريخ سقطت في مناطق مختلفة من الضفة الغربية. وأظهر أحد المقاطع مواطنًا من بلدة شقبة غرب رام الله يعرض بيع شظايا صاروخ قال إنها سقطت في منزله مقابل 300 شيكل، فيما أظهر مقطع آخر مواطنًا يجرّ بسيارته قطعة كبيرة من صاروخ سقط في بلدة بيتا جنوب نابلس.

وتأتي هذه الحوادث في ظل استمرار تبادل الهجمات بين إسرائيل وإيران، حيث تواصل إسرائيل والولايات المتحدة، شن هجمات جوية في إيران، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة باتجاه إسرائيل والمصالح الأميركية في المنطقة.