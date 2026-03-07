تقرير: حصيلة أسبوع من الانتهاكات الإسرائيلية بالضفة

تتصاعد الاعتداءات الاستيطانية في عدد من محافظات الضفة الغربية والقدس، وتشمل اعتداءات على الأهالي وممتلكاتهم، وتجريف أراضٍ زراعية، ومصادرة ممتلكات، إضافة إلى محاولات لتوسيع البؤر الاستيطانية وفرض وقائع جديدة على الأرض، وذلك في ظل حماية قوات الاحتلال أو تغطيتها لهذه الاعتداءات.

فيما يلي رصد لـ"الانتهاكات الأسبوعية"، في فترة إعداد التقرير من 2026.28.2 إلى 2026.3.6، التي وثقها "المكتب الوطني للدفاع عن الأرض"، وقد جاءت على النحو التالي:

القدس: أصدرت بلدية الاحتلال في مدينة القدس إخطارًا يقضي بهدم خيمة جمعية برج اللقلق في باب حطة بالبلدة القديمة، علمًا أن الخيمة بُنيت في الجمعية منذ سنوات طويلة، وتعد أحد المرافق الهامة والمركزية فيها، وتُنفذ فيها العديد من التدريبات والفعاليات الثقافية والاجتماعية والفنية والرياضية. يُذكر أن قوات الاحتلال أغلقت جمعية برج اللقلق قبل أيام لمدة 6 أشهر بقرار من وزير الأمن القومي "ايتمار بن غفير". وفي وادي قدوم والبستان رُصدت تحركات تهدف لمصادرة أراضٍ جديدة لصالح مشاريع استيطانية وتوسيع حدائق توراتية. وفي شمال القدس، اعتدى مستوطنون على تجمع بدوي شمال شرق القدس، ما أسفر عن إصابة فلسطينيين اثنين بجروح. وذكر شهود عيان أن الهجوم تم تحت حماية قوات الاحتلال، وتخلله ترهيب للسكان ومحاولة لطرد الرعاة من أراضيهم.

الخليل: أشعل مستوطنون من "حفات يهودا" النار بين خيام المواطنين في منطقة بالظاهرية جنوب مدينة الخليل، في اعتداء استهدف السكان مع محاولات لإشعال الخيام. كما اعتدى آخرون على عائلة أبو عبيد في منطقة خربة التبان بمسافر يطا، حيث هاجموا أفراد العائلة في محيط مساكنهم، ما تسبب بحالة من الخوف والهلع. وفي منطقة أم قصة في البادية جنوب شرق الخليل صادرت "الإدارة المدنية" الإسرائيلية جرارًا زراعيًا ومركبة من نوع "سوزوكي" بحجة دخول منطقة مصنفة "محمية طبيعية" وممنوع الوصول إليها، رغم استخدامها لأغراض زراعية وخدمة الأرض. وفي قرية سكا جنوب الخليل، أقدم مستوطنون على اقتحام أراضٍ زراعية في القرية وأطلقوا فيها أغنامهم، مسببين أضرارًا في الممتلكات والمحاصيل، فيما هاجم آخرون مواطنين من عائلتي مخامرة وعوض في خربتي اصفي ومغاير العبيد بمسافر يطا أثناء رعيهم مواشيهم، واعتدوا عليهم بالضرب وحاولوا سرقة مواشيهم. كما طارد مستوطنون رعاة الأغنام وأطلقوا النار صوبهم في خربة اقواويس، واقتحم آخرون عددًا من مساكن المواطنين في قرية الحلاوة، وعاثوا بمحتوياتها خرابًا، وأتلفوا كميات من لبن الجميد. وفي بلدة إذنا واصل المستوطنون اعتداءاتهم على المواطنين شرق البلدة، وحاولوا سرقة قطيع من الأغنام في منطقة فرعة بعد أن استولوا على أراضي المنطقة ونصبوا بؤرة استيطانية عليها. كما نصب مستوطنون خيمة جديدة في البؤرة الاستيطانية المقامة على أراضي منطقة حمروش التابعة لبلدة سعير. وأصيب ثلاثة أطفال (محمد العدرة (13 عامًا)، وإبراهيم العدرة (11 عامًا)، وحمادة العدرة (14 عامًا)) بجروح ورضوض إثر اعتداء شنه مستوطنون على منطقة "رحوم أعلي" في مسافر يطا جنوبي الخليل، ونُقلوا على إثرها إلى مستشفى يطا الحكومي لتلقي العلاج.

بيت لحم: هاجمت مجموعة من المستوطنين رعاة أغنام في برية المنية جنوب بيت لحم، وحاولوا الاستيلاء على عدد منها. وفي قرية المنيا هاجم مستوطنون منزل المواطن نظير الشلالدة، كما شهدت بلدة زعترة اقتحامًا لمستوطنين وضعوا خلاله أعلام الاحتلال على أسوار إسمنتية في منطقة المالحة كخطوة استفزازية للسكان، فيما شرعت قوات الاحتلال بتجريف الأراضي الزراعية في منطقة واد الحمص القريبة من بلدة دار صلاح وقرية الخاص شرق بيت لحم، وهي مزروعة بأشجار الزيتون وتقع خلف جدار الفصل والتوسع العنصري، وتقدر مساحتها بـ20 دونمًا، وتعود لمواطنين من بلدة صورباهر المقدسية.

رام الله: اعتدى مستوطنون على مركبات المواطنين في قرية المغير، فيما أصيب عدد من سكان القرية برصاص المستوطنين وقنابل الغاز التي أطلقها جيش الاحتلال لتوفير التغطية للمهاجمين. وتعرضت قرية سنجل لهجمات بالحجارة من قبل مستوطنين ملثمين استهدفوا منازل المواطنين. وفي قرية عين سينيا اقتحم مستوطنون محيط أحد المنازل برفقة أغنامهم في خطوة استفزازية تسببت بحالة من التوتر في المنطقة. وفي قرية رمون شرق رام الله هاجم مستوطنون منطقة "وادي العين" على أطراف القرية، واعتدوا على المواطن محمد داود كحلة بالضرب، ما أدى لإصابته برضوض وجروح، قبل أن يسرقوا أغنامه، علمًا أن أهالي القرية تصدوا لهم وتمكنوا من استعادة الأغنام منهم. وفي بلدة الطيبة هاجمت مجموعة من المستوطنين البلدة وانتشرت في محيط منازل المواطنين، واستولوا على فرس ومهر من أمام أحد المنازل.

نابلس: استشهد المواطن محمد طه عبد المجيد معمر (52 عامًا) بعد إصابته برصاصة في الرأس، وأصيب شقيقه فهيم (47 عامًا) برصاصة في الحوض خلال هجوم مستوطنين على قرية قريوت. وقالت مصادر محلية إن مجموعات من المستوطنين اقتحمت أطراف القرية وشرعت بتجريف أراضٍ باستخدام الجرافات. وفي قرية جالود المجاورة أصيب عدد من المواطنين برضوض خلال تصديهم لهجوم مستوطنين على القرية، وأشعل المستوطنون النار في مخزن ومركبة ما أدى إلى اندلاع حريق فيهما قبل التمكن من السيطرة عليه. وفي منطقة رأس العين ببلدة قصرة أصيب متضامنان أجنبيان واثنان من المواطنين الفلسطينيين بجروح عقب اعتداء من قبل المستوطنين، حيث تم نقل المصابين لتلقي العلاج. وأفادت مصادر في الهلال الأحمر بأن طواقمها تعاملت مع إصابة مسنة (71 عامًا) ورجل يبلغ من العمر (51 عامًا). وفي قرية دوما جنوب نابلس قال سليمان دوابشة، رئيس مجلس قروي دوما، إن مستوطنين هاجموا منطقة الشجرة شرق القرية واعتدوا على المواطن علي زواهرة واحتجزوه مع أربعة شبان آخرين، فيما منعت قوات الاحتلال طواقم الإسعاف من الوصول إلى المصاب، وأقدموا في سياقها على قطع التيار الكهربائي عن تجمع شكارة جنوب نابلس.

جنين: أخطرت قوات الاحتلال بالاستيلاء على 2.8 دونم من أراضي بلدة جبع وفق ما يسمى "وضع اليد"، وتقع قرب مدخل موقع "ترسلة" بمحاذاة الطريق الواصل بين مدينتي جنين ونابلس، فيما واصلت جرافات وآليات الاحتلال العمل في موقع "ترسلة"، وأقامت شارعًا وواصلت تعبيده، وذلك بعد الإعلان عن نية الاحتلال إعادة الاستيطان إلى الموقع الذي تم إخلاؤه عام 2005.

سلفيت: اعتدى مستوطنون على عداد مياه يعود لمزارعين في واد قانا شمال بلدة ديراستيا، وقاموا بتكسير وتخريب العداد في عزبة مغر الأسمر. كما اعتدى ثلاثة مستوطنين، أحدهم مسلح، على مزارعين أثناء تواجدهم في أرضهم الزراعية بمنطقة الخلال غرب بلدة كفل الديك، واستولوا على معداتهم الزراعية وقاموا بطردهم بالقوة من الأرض تحت تهديد السلاح، قبل أن يستولوا على ماكينات وأدوات الرش التي كانوا يستخدمونها في العمل الزراعي.

الأغوار: قام مستوطنون بتسييج مساحات واسعة من الأراضي الرعوية في الأغوار الشمالية بمنطقة الحمة لمنع المزارعين من الوصول إليها. كما شرع آخرون بتسييج أراضٍ في منطقة "أم الجمال". وفي الأغوار الشمالية هاجم مستوطنون المواطنين في تجمع الحمة في محيط مساكنهم وممتلكاتهم، واعتدوا على العائلات برشهم بغاز الفلفل وإلقاء الحجارة عليهم، بالإضافة إلى إحداث تدمير في مساكنهم في خربة الفارسية. وفي منطقة حمامات المالح اعتدى مستوطنون على شاب وأصابوه بحجر بعد مهاجمتهم العائلات في المنطقة. كما أقدم آخرون على رعي أبقارهم في محاصيل زراعية في خربة يرزا شرق طوباس، ما ألحق أضرارًا مادية. وفي خربة الرأس الأحمر جنوب شرقي طوباس اقتحم مستوطنون مراعي في المنطقة واعتدوا على رعاة وأجبروهم على ترك المنطقة بعد أن رشوهم بغاز الفلفل، ما أدى لإصابة خمسة مواطنين، نقل ثلاثة منهم إلى المستشفى.