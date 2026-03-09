إعادة إغلاق معبر رفح بعد اندلاع حرب إيران يفاقم معاناة السكان

أسفر إغلاق معبر رفح مجددا مع بدء الحرب على إيران عن منع سكان القطاع من السفر للدراسة أو العلاج أو لمّ شمل عائلاتهم، كما فاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع، في ظل ارتفاع الأسعار ونقص الإمدادات وصعوبة حصول المرضى على العلاج

أعرب عدد من سكان غزة عن إحباطهم بعد إعلان إسرائيل إغلاق معبر رفح في بداية هجومها مع الولايات المتحدة على إيران، بعدما أعادت فتحه فترة وجيزة في إطار اتفاق وقف إطلاق النار، إذ يزيد إغلاق المعبر من المعاناة الإنسانية التي تملؤ القطاع، بمنع السكان من المغادرة للعلاج، أو الدراسة، أو الاجتماع بذويهم خارج القطاع.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وقال عماد ابن التاسعة عشر عاما من مدينة غزة، "كنت سعيدا للغاية" عندما أُعيد فتح المعبر في مطلع شباط/ فبراير.

وأضاف قائلا "كنت أريد السفر لمواصلة دراستي في الخارج، كنت أعتقد أنّني أخيرا أصبحت قريبا من تحقيق حلمي، وبداية بناء مستقبلي"، لكنّ إغلاق المعبر مجددا "دمّرني نفسيا".

ومعبر رفح هو المنفذ البري الوحيد لقطاع غزة الذي يقطنه أكثر من مليوني نسمة، وهو نقطة عبور حيوية لدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر، لا سيّما الغذاء والوقود لإمداد القطاع المحروم من الكهرباء بالطاقة.

وشدد الاحتلال الإسرائيلي حصاره على القطاع بعد اندلاع السابع من أكتوبر.

وبعد عامين من الحرب التي دمّرت القطاع وتسببت بأزمة انسانية كارثية، يسري في غزة منذ 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2025، اتفاق لوقف إطلاق النار يستند الى مقترح تقدم به الرئيس الأميركي، دونالد ترامب.

وفي إطار المرحلة الثانية من الاتفاق، أعادت إسرائيل فتح المعبر بشكل جزئي في الثاني من شباط/ فبراير، ما أنعش آمال الغزيين الراغبين بالمغادرة لأسباب شتى، منها الدراسة أو تلقي الرعاية الطبية أو لمّ الشمل العائلي.

إلا أن تحقيق العديد من هذه التطلعات أطاحه إعلان إسرائيل في 28 شباط/ فبراير، إغلاق جميع المعابر الحدودية مع القطاع، بما في ذلك رفح، معللة ذلك بأسباب أمنية بعد بدء هجومها المشترك مع الولايات المتحدة على إيران.

الانتظار "يأخذ من عمري"

يتشارك علي شنطي البالغ 40 عاما، الذي نزح مع عائلته إلى المواصي في خانيونس بجنوب القطاع، شعور فادي عماد بخيبة الأمل.

وقال علي "اعتقدنا أنّ الأمور قد تتحسن تدريجيا. ولكن لاحقا، اندلعت الحرب مع إيران ودمّرت كل شيء، وأعادت الوضع إلى نقطة الصفر".

وأشار إلى أن إغلاق المعابر كانت له تداعيات فورية على الحياة اليومية، موضحا أنّ الأسعار عاودت الارتفاع فيما تشهد الأسواق شحّا في العديد من المنتجات.

وكانت إسرائيل قد أعادت فتح معبر كرم أبو سالم، الثلاثاء، بهدف السماح بـ"الدخول التدريجي للمساعدات الإنسانية". وبحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، "أوتشا"، فقد سُمح بدخول 500 ألف ليتر من الوقود ومساعدات إنسانية إلى غزة عبر إسرائيل ومصر.

ومع ذلك، لا تزال هذه المساعدات غير كافية بالنسبة إلى العديد من السكان، خصوصا أن إعادة فتح معبر رفح أتاحت خروج الكثير من الجرحى والمرضى لتلقي العلاج.

وقال محمد شامية ابن الـ33 عاما، الذي يضطر لإجراء غسيل للكلى "كنت أعيش في حالة من القلق والترقّب، بانتظار فتح معبر رفح كي أتمكّن من الذهاب إلى مصر لتلقي العلاج".

وأضاف قائلا "كلّ يوم يمر يأخذ من عمري، ويزداد المرض سوءا، خصوصا في ظل محدودية الخدمات الطبية لمرضى غسيل الكلى هنا في غزة"، مشددا على أن "فتح المعبر بات مسألة حياة أو موت بالنسبة إلينا".

أنعشت إعادة فتح معبر رفح الآمال لدى بعض سكان القطاع في الالتحاق بأفراد عائلاتهم الذين غادروا خلال الحرب.

وقالت تهاني أبو شربي البالغة 34 عاما، وهي نازحة من الشجاعية بشرق مدينة غزة إلى دير البلح وسط القطاع، "فرحت أنا وأطفالي بفتح المعبر كي نلحق بزوجي" الذي يتلقى الرعاية الطبية في الخارج.

غير أنّ هذه الآمال لم تلبث أن تبخّرت، فقد "طُمست فرحتنا بعد اغلاق الاحتلال المعبر"، كما قالت تهاني التي أضافت "شعرنا وكأن حلمنا صار أصعب وسيطول انتظاره".

وتابعت "أملي الوحيد أن يُفتح المعبر قريبا حتى نتمكن من الاجتماع كعائلة بعد هذا الفراق الطويل".