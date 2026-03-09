الاحتلال يشن حملة اقتحامات واعتقالات بالضفة والقدس

شهدت الضفة الغربية تصعيدا واسعا من قوات الاحتلال ، شمل اقتحامات مكثفة واعتقالات للفلسطينيين، إلى جانب مداهمة المنازل، ومصادرة بعض الممتلكات وتحويلها أحيانًا إلى ثكنات عسكرية، ما زاد التوتر وأدى إلى اندلاع مواجهات محلية.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الإثنين، حملة اقتحامات واعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين، تركزت في محافظتي الخليل ونابلس.

وشملت الحملة اقتحام عشرات المنازل والعبث بمحتوياتها، وتنفيذ تحقيقات ميدانية واحتجاز لساعات.

وأفاد نادي الأسير باعتقال 3 شبان في بلدة إذنا غرب الخليل، بينهم الشاب إيهاب بشير سليمة، عقب عمليات دهم وتفتيش واسعة.

كما طالت حملة المداهمات بلدة بيت كاحل غرب الخليل، وبلدة قبلان في نابلس حيث اعتُقل الأسير المحرر جهاد صالح نشاطة. وفي قرية حبلة جنوب قلقيلية، اعتُقل 3 شبان آخرين.

وفي قرية بيت إجزا شمال غرب القدس، أصيب فلسطينيان إثر اعتداء قوات الاحتلال عليهما بالضرب المبرح أثناء اقتحام المنازل.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيتا وقرية عراق بورين جنوب نابلس وسط إطلاق للرصاص وقنابل الغاز السام، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، واستولت على مركبة مواطن واعتقلت صاحبها في قرية دوما.

وأكد رئيس مجلس قروي دوما، سليمان دوابشة، أن القوات أغلقت البوابة الحديدية على مدخل قريتي دوما ومجدل بني فاضل، ومنعت عشرات الفلسطينيين من الوصول إلى منازلهم، في إطار حملة واسعة تستهدف الضفة الغربية.