مواجهات واعتقالات بالضفة وسط تصاعد هجمات المستوطنين

تصاعدت المواجهات مع قوات الاحتلال والمستوطنين في مناطق عدة، وأسفرت عمليات الاقتحام عن مداهمات للمنازل وتحويل بعضها إلى نقاط تحقيق ميداني، في وقت وثقت فيه هيئات حقوقية أكثر من 1900 اعتداء خلال فبراير الماضي.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر وصباح الثلاثاء، حملة مداهمات واقتحامات واسعة في مختلف محافظات الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات واعتقالات طالت عدداً من الفلسطينيين، بينهم صحافيون.

وقد شملت المداهمات، اقتحام عشرات المنازل وإخضاع سكانها لتحقيقات ميدانية بعد التنكيل بهم واحتجازهم لساعات.

واعتقلت قوات الاحتلال سبعة فلسطينيين من محافظات طولكرم، رام الله، نابلس، والخليل، بينهم المصور الصحافي عبد الكريم العلمي، على ما أفاد نادي الأسير.

كما تم اعتقال الشابين أحمد الحسن وعبد الكريم خليلية في بلدة دير الغصون شمال طولكرم، والشاب محمود الطيراوي في مخيم الجلزون شمال رام الله، والشاب عطا حنون في مخيم بلاطة بنابلس، بالإضافة إلى محمد عبد العزيز الرجعي وخالد جميل عوض في الخليل.

وفي سياق المواجهات، اندلعت صدامات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال والمستوطنين في الخليل ونابلس، حيث أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز السام في مناطق مثل بلدة الظاهرية ورأس الجورة، فيما ألقى الشبان زجاجات حارقة على مركبات المستوطنين في نابلس وتصدى شبان لهجمات في جبل العرمة ببلدة بيتا جنوب نابلس.

وتشهد مدن وبلدات الضفة الغربية تصاعدا في وتيرة الاقتحامات الليلية وحملات الاعتقال التي غالباً ما تترافق مع مداهمات للمنازل وتخريب محتوياتها وتحويل بعض المواقع إلى نقاط تحقيق ميداني.

ووفقا لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون 1965 اعتداءً خلال شهر شباط/فبراير الماضي، منها 1454 اعتداءً من الجيش و511 اعتداء من المستوطنين.

وتركزت هجمات المستوطنين في محافظات الخليل بـ421 اعتداء، نابلس بـ340 اعتداء، رام الله والبيرة بـ320 اعتداء، والقدس بـ210 اعتداءات.