اقتحامات واعتقالات بالضفة ومستوطنون يضرمون النار في مسجد دوما

شهدت الضفة تصعيدا إسرائيليا واسع النطاق شمل اقتحامات متكررة للمنازل والمحلات واعتقال عشرات الفلسطينيين، بينما أقدم مستوطنون على إحراق مسجد في بلدة دوما جنوب نابلس.

الدفاع المدني في دوما يسيطر على حريق مسجد إثر اعتداء مستوطنين

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر وصباح الخميس، مناطق متعددة في الضفة الغربية، وشنّت حملة مداهمات واسعة استهدفت عشرات المنازل والمحلات التجارية، حيث اعتقلت عددا كبيرا من الفلسطينيين وأخضعت بعضهم لتحقيقات ميدانية داخل المنازل قبل الإفراج عنهم تدريجيا.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وأفاد نادي الأسير بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيتا بعدد كبير من الآليات العسكرية والقوات الراجلة، واعتقلت أكثر من 25 فلسطينيا، كما داهمت المحال التجارية وفتشتها وعاثت فيها خرابا.

وشملت الاقتحامات أيضاً ضاحية شويكة وبلدة عزون، حيث اعتقلت قوات الاحتلال عدداً من الشبان، إضافة إلى الطفل فجر منصور النتشة (14 عاماً) خلال اقتحام مدينة الخليل.

وتستمر هذه الاقتحامات المتكررة على مدار الساعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، ضمن عمليات دهم المنازل والتحقيق مع الفلسطينيين ميدانياً.

الدفاع المدني في دوما يسيطر على حريق مسجد إثر اعتداء مستوطنين

وفي سياق متصل، أقدم مستوطنون فجر الخميس على إحراق مسجد في بلدة دوما جنوب شرق نابلس، ما أسفر عن أضرار جزئية.

تمكن متطوعو الدفاع المدني في قرية دوما فجر الخميس من السيطرة على حريق اندلع في مسجد القرية نتيجة اعتداء مستوطنين.

وأخمد المتطوعون النيران ومنعوا امتدادها إلى باقي أجزاء المسجد والمنازل المجاورة، فيما اقتصرت الأضرار على الجانب المادي دون وقوع إصابات بين السكان.

خط شعارات تحريضية على مسجد دوما

وأوضح رئيس بلدية دوما، سليمان دوابشة، أن المستوطنين تسللوا إلى البلدة تحت جنح الظلام وأضرموا النار عند مدخل المسجد بعد سكب مواد سريعة الاشتعال، كما خطوا شعارات عنصرية على جدرانه، فيما تمكن الأهالي من السيطرة على الحريق قبل امتداده إلى باقي أجزاء المسجد.

وتتعرض دوما لهجمات واعتداءات متكررة من عصابات المستوطنين انطلاقا من المستوطنات والبؤر الاستيطانية المحيطة بها، في وقت شهدت البلدة اقتحاما مطولا من الجيش الإسرائيلي استمر لأكثر من 24 ساعة، تخللته مداهمة المنازل وتخريب محتوياتها واعتقال مواطنين ونقلهم إلى مراكز للتحقيق الميداني.