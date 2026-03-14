صحة غزة: 7 شهداء خلال 48 ساعة وارتفاع ضحايا الاحتلال لخروقات اتفاق وقف إطلاق النار إلى 658

أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 72,234 شهيدا، و171,852 مصابا، منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأوضحت المصادر، أنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، 7 شهداء جدد، و13 إصابة.

وأشارت إلى أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي قد ارتفع إلى 658، وإجمالي الإصابات إلى 1754، فيما جرى انتشال 756 جثمانا.

ونوهت إلى أنه تم اضافة عدد 91 شهيدا للإحصائية التراكمية للشهداء، ممن تم اكتمال بياناتهم واعتمادهم من لجنة اعتماد الشهداء من بداية آذار/مارس.

وأوضحت المصادر ذاتها أنه لا يزال عددا من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.