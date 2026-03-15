اقتحامات واعتقالات بالضفة ومصادرة أراض للاستيطان شرق قلقيلية

شهد فبراير الماضي تدمير 1314 شجرة زيتون في محافظات مختلفة بالضفة، بينما أصدر الاحتلال خلال عام 2025 أكثر من 140 أمرا عسكريا استهدف أكثر من 11 ألف دونم من الأراضي الفلسطينية، مع تقييد الوصول إلى 25 ألف دونم خلال موسم

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر وصباح الأحد، حملة اقتحامات ومداهمات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، شملت اعتقال عشرات الفلسطينيين بينهم أسرى محررون، واقتحام عشرات المنازل وتفتيشها، والعبث بمحتوياتها، بالإضافة إلى إخضاع أصحابها لتحقيقات ميدانية استمرت لساعات. كما صدر قرار عسكري إسرائيلي بمصادرة أراضٍ واقتلاع أشجار شرق قلقيلية.

واعتقلت قوات الاحتلال فجر الأحد 12 فلسطينيا من مختلف أنحاء الضفة، جرى تحويلهم للتحقيق لدى أجهزة الاستخبارات التابعة للاحتلال.

وشملت الاعتقالات الشابين أنس مخو ومعن علوي في قرية دير جرير شرقي رام الله، والشابين محمود حسن بني عودة وحسن محمود بني عودة، بالإضافة للطفل يمان حسام بني عودة في بلدة طمون شمالي الضفة.

كما تم اعتقال الشاب محمد سعيد العبادلة بعد اقتحام مخيم الفوار جنوبي الخليل، فيما أطلقت قوات الاحتلال قنابل الإنارة والصوت خلال اقتحام مخيم العروب شمالي المدينة.

وفي بلدة قباطية جنوبي جنين، اعتقل الاحتلال الشاب عبود زكارنة عقب دهم وتفتيش منزله، بينما دهمت بلدة بيت فوريك شرقي نابلس وسط إطلاق قنابل الصوت والغاز.

وتشمل الاعتقالات أيضا محمود أبو معلا من جنين، والشابين صهيب الشربات ويزن المطور من الخليل، إضافة إلى الشاب جهاد قمحية والأسير المحرر عمير الشلهوب من نابلس.

وتستمر قوات الاحتلال في تنفيذ اقتحامات متكررة في الضفة، تتخللها عمليات مداهمة واعتقالات واسعة بين الفلسطينيين.

الاحتلال يصدر أوامر بمصادرة أراض واقتلاع أشجار في عزون شرق قلقيلية

أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي أمرا بمصادرة أراضٍ وتجريفها وخلع أشجار الزيتون في الجهة الشرقية من بلدة عزون شرقي مدينة قلقيلية، بحجة استخدامها لأغراض عسكرية وإقامة سياج جديد يحيط بالبلدة.

وأوضحت مصادر محلية أن القرار يشمل أراضي في منطقتي واد صبيون والتربيعة الشرقية، حيث يتوقع البدء بأعمال التجريف واقتلاع أشجار الزيتون خلال الفترة المقبلة، في إطار تشديد الخناق على البلدة التي تعاني من حصار وإجراءات عسكرية مستمرة، ما يزيد من معاناة الأهالي ويهدد مساحات واسعة من الأراضي الزراعية.

ووفقا لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، تسببت اعتداءات المستوطنين، بدعم من جيش الاحتلال خلال شهر شباط/فبراير الماضي، في اقتلاع وتخريب وتسميم 1314 شجرة، منها 1054 شجرة زيتون في محافظات مختلفة، بينها 731 شجرة في رام الله، و200 في بيت لحم، و183 في الخليل، و180 في نابلس، و20 في طولكرم.

ويشير تقرير معهد أبحاث "أريج" إلى أن الاحتلال أصدر خلال عام 2025 نحو 146 أمرا عسكريا استهدف أكثر من 11,200 دونم من الأراضي الفلسطينية في الضفة، مع تقييد الوصول إلى أكثر من 25 ألف دونم خلال موسم قطف الزيتون.