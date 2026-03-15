ليلة القدر: الاحتلال يواصل إغلاق الأقصى ويحوّل البلدة القديمة إلى ثكنة عسكرية

تواصل سلطات الاحتلال إغلاق المسجد الأقصى ومنع المصلين من الوصول إليه لليوم السادس عشر على التوالي، بحجة الأوضاع الأمنية المرتبطة بالحرب على إيران.

فرضت قوات الاحتلال، مساء الأحد، انتشارًا أمنيًا واسعًا في البلدة القديمة بالقدس، حيث حوّلتها إلى ثكنة عسكرية عبر نشر مئات من عناصر شرطة الاحتلال في المنطقة الممتدة من وادي الجوز إلى باب العمود وحتى باب الأسباط.

وذكرت محافظة القدس أن "صلاة العشاء والتراويح أقيمت في ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان في الشوارع، في منطقتي باب الساهرة وباب العمود، وسط إغلاق تام ومحكم للبلدة القديمة"، مضيفة أن "قوات الاحتلال حاصرت المصلين عند باب الساهرة، وهددت بقمعهم، ومنعت المقدسيين من دخول البلدة القديمة والصلاة في المسجد الأقصى وإحياء ليلة القدر في رحابه الطاهرة".

ولأول مرة منذ عام 1967 منع الاحتلال المصلين من أداء الصلاة والاعتكاف في المسجد الأقصى، حيث غاب المصلون عن الجمعة الأخيرة من شهر رمضان.

إقامة الصلاة أمام أسوار البلدة القديمة في القدس (Getty images)

وكانت محافظة القدس قد حذرت من التصاعد الخطير في خطاب التحريض الذي تقوده ما تُسمّى "منظمات الهيكل" المتطرفة ضد المسجد الأقصى، في ظل استمرار إجراءات الإغلاق، مؤكدة أن ما يجري لا يمكن اعتباره إجراءات أمنية مؤقتة كما يدّعي الاحتلال، بل يندرج ضمن مسار سياسي وأيديولوجي يهدف إلى تغيير الواقع الديني والتاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك.