الأمم المتحدة: نزوح 36 ألف فلسطيني في الضفة الغربية خلال عام على "نطاق غير مسبوق"

حضّت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إسرائيل على وضع حد فوري لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية، ما يفاقم المخاوف من "التطهير العرقي" مع نزوح أكثر من 36 ألف فلسطيني، خلال عام واحد.

وحذّر تقرير جديد صدر عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ويتطرق إلى فترة 12 شهرا حتى 31 تشرين الأول/ أكتوبر 2025 من أن تسريع إسرائيل للتوسع الاستيطاني غير القانوني، وضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية، يتسبب بنزوح على "نطاق غير مسبوق".

وجاء في التقرير، أن "نزوح أكثر من 36 ألف فلسطيني في الضفة الغربية المحتلة (على فترة 12 شهرا)، يمثّل تهجيرا قسريا للفلسطينيين على نطاق غير مسبوق... ويبدو أنه يشير إلى سياسة إسرائيلية منسّقة للنقل القسري الجماعي في جميع أنحاء الأرض المحتلة، بهدف التهجير الدائم، مما يثير مخاوف من التطهير العرقي".

وأشار التقرير إلى تقدّم أو موافقة السلطات الإسرائيلية على بناء 36973 وحدة سكنية في المستوطنات في القدس المحتلة، ونحو 27200 في باقي أنحاء الضفة الغربية.

كما "تم إنشاء 84 بؤرة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة خلال فترة التقرير، وهو رقم غير مسبوق، يرفع العدد الإجمالي إلى أكثر من 300"، بحسب التقرير.

وإضافة إلى نحو ثلاثة ملايين فلسطيني، يقطن أكثر من 500 ألف مستوطن، في مستوطنات وبؤر استيطانية في الضفة الغربية تعد غير شرعية بموجب القانون الدولي.

وارتفع منسوب العنف في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967، بشكل كبير منذ هجوم حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، والذي أشعل حزب غزة.

وازدادت الهجمات الدموية التي نفّذها مستوطنون في الضفة الغربية منذ اندلاع حرب إيران، بحسب السلطات الفلسطينية والأمم المتحدة، وقتل ستة فلسطينيين منذ مطلع آذار/ مارس.