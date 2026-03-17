مصرع شخص وإصابة 4 آخرين بحادث طرق قرب بيت لحم

أسفر حادث تصادم بين مركبة خاصة وشاحنة على شارع 60 قرب بيت لحم عن وفاة سائق وإصابة أربعة آخرين بجروح متفاوتة، حيث جرى تقديم العلاج الأولي للمصابين قبل نقلهم للمستشفيات، فيما فتحت الجهات المختصة تحقيقا لتحديد أسباب الحادث وظروف وقوعه.

لقي شخص مصرعه وأصيب أربعة آخرون، فجر الثلاثاء، إثر حادث طرق وقع على شارع 60 بالقرب من بيت لحم، نتيجة تصادم بين مركبة خاصة وشاحنة.

وأفادت الطواقم الطبية التابعة لـنجمة داود الحمراء بأنها أعلنت وفاة سائق السيارة في موقع الحادث، فيما قدمت الإسعافات الأولية للمصابين الأربعة، قبل نقلهم عبر الهلال الأحمر لتلقي العلاج، حيث وصفت إصابة اثنين منهم بالمتوسطة، بينما كانت إصابتا الآخرين طفيفة.

من جهتها، باشرت الشرطة تحقيقا للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه، في وقت شهد فيه موقع التصادم حالة استنفار للطواقم الطبية والأمنية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية لاحقا أن ضحية حادث الطرق الذي وقع على شارع 60 هو الشاب قسام حسن الشحاتيت، من بلدة دورا جنوب الخليل، وذلك بعد أن لقي مصرعه إثر التصادم الذي وقع فجر الثلاثاء.