مصرع رجلين وإصابة آخرين بحادث طرق على الشارع الاستيطاني 505 بالضفة

أدى تصادم بين شاحنة ومركبة فلسطينية على شارع 505 في الضفة الغربية إلى وفاة رجلين وإصابة آخرين بجروح متفاوتة، فيما تدخلت فرق الطوارئ والإسعاف لإخراج العالقين وتقديم العلاج للمصابين ونقلهم إلى المستشفيات.

لقي رجلان فلسطينيان، يبلغان من العمر 30 و60 عاما، مصرعهما وأصيب آخران إثر حادث طرق وقع، فجر الأربعاء، بين شاحنة ومركبة فلسطينية على الطريق الاستيطاني السريع 505 في وسط الضفة الغربية، بحسب المتحدث باسم "نجمة داود الحمراء".

وأفادت فرق الإسعاف بأن الضحيتين فارقا الحياة في مكان الحادث نتيجة إصابات متعددة في أنحاء الجسم، بينما تم نقل رجلين آخرين في حالة متوسطة لتلقي العلاج، أحدهما إلى مستشفى "بيلنسون" في بيتح تكفا والآخر إلى أراضي السلطة الفلسطينية.

وأوضحت سلطة الإطفاء والإنقاذ أن الحادث تسبب بانقلاب إحدى السيارات، ما أدى إلى احتجاز شخصين بداخلها وآخر في السيارة الثانية، وقامت فرق الطوارئ بأعمال الإنقاذ قبل إعلان وفاة المصابين.