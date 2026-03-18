18/03/2026 - 22:53

مقتل امرأتين وإصابة أخريات بسقوط شظايا صاروخية في بيت عوا قرب الخليل

حادثة دامية في بلدة بيت عوا جنوب الخليل، إثر سقوط شظايا صاروخية على موقع صالون تجميل للسيدات، ما أسفر عن مقتل امرأتين وإصابة أخريات بجراح متفاوتة الخطورة.

شظايا صاروخية تدمر منازل في بلدة بديا قرب سلفيت، الأسبوع الماضي (Getty Images)

قُتلت امرأة وأُصيبت عدد من المواطنات، مساء اليوم الأربعاء، جراء سقوط شظايا صاروخية في بلدة بيت عوا، جنوب غرب الخليل، بحسب ما أفادت به مصادر طبية ومحلية.

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر أن طواقمها تعاملت مع حالة وفاة واحدة في المكان، جراء سقوط صاروخ، مشيرة إلى أنه جرى نقل الضحية إلى المستشفى.

وفي السياق، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية ("وفا") بأن شظايا صاروخية سقطت على صالون للسيدات في البلدة، ما أسفر عن إصابة عدد من المواطنات بجروح متفاوتة.

وذكرت مصادر محلية أن بعض الإصابات وُصفت بالحرجة، في حين عملت طواقم الإسعاف على تقديم العلاج الميداني ونقل المصابات إلى المستشفيات لاستكمال العلاج.

