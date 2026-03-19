جريمة مروعة بالجيب قضاء القدس: شقيق يقتل أخيه ويضلل التحقيق

كشفت الشرطة الفلسطينية تفاصيل جريمة صادمة وقعت داخل إحدى العائلات في قرية الجيب شمال غرب القدس، وذلك بعد أيام من الغموض الذي أحاط باختفاء شاب من البلدة.

وأوضح المتحدث باسم الشرطة، العميد لؤي إرزيقات، أن الأجهزة الأمنية تلقت بلاغا يفيد بتغيب الشاب، حيث ادعى شقيقه أنه غادر إلى تركيا بهدف البحث عن عمل. غير أن مجريات التحقيق الأولية أثارت الشكوك، خاصة في ظل عدم وجود أي أدلة تؤكد مغادرته البلاد.

ومع تعمّق التحقيق وإعادة استجواب الشقيق، تبيّنت تناقضات في روايته، قبل أن ينهار ويعترف بارتكاب الجريمة قبل عدة أيام، حيث أقدم على قتل شقيقه ثم قام بإخفاء جثته في منطقة قريبة من المنزل، في محاولة لإخفاء معالم الجريمة وتضليل الأجهزة الأمنية.

وعلى الفور، تحركت قوة من المباحث العامة والأدلة الجنائية إلى الموقع، حيث تم العثور على الجثة ونقلها إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.

وتم توقيف المشتبه به، وإبلاغ النيابة العامة لمتابعة التحقيقات واتخاذ المقتضى القانوني، فيما تتواصل الجهود لكشف كافة ملابسات الجريمة وظروفها بشكل كامل.