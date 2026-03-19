فتح محدود لمعبر رفح: خروج مرضى من غزة بقيود مشددة

إعادة فتح جزئي لمعبر رفح تحت قيود إسرائيلية مشددة، مع بدء خروج مرضى من غزة واستمرار الأزمة الصحية والإنسانية في القطاع.

أعادت السلطات الإسرائيلية، اليوم الخميس، فتح معبر رفح جنوبي قطاع غزة بشكل محدود، مع فرض قيود مشددة، وذلك بعد إغلاق استمر نحو 20 يوما، ضمن آلية تشغيل تُبقي السيطرة الأمنية على حركة العبور.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، إن طواقمها نقلت 25 مريضا برفقة مرافقيهم من مستشفى التأهيل الطبي التابع لها في مدينة خانيونس، إلى معبر رفح، تمهيدا لمغادرتهم القطاع لتلقي العلاج في الخارج.

وأضافت الجمعية أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود الإنسانية لدعم المرضى والجرحى، وتسهيل وصولهم إلى العلاج، في ظل الضغط الكبير على المرافق الصحية داخل قطاع غزة، والحاجة المستمرة لتحويل الحالات الحرجة إلى مستشفيات خارجية.

وفي السياق ذاته، أفادت الهيئة المصرية للإعلام بوصول دفعة من الفلسطينيين العائدين إلى قطاع غزة إلى الساحة الرئيسية في معبر رفح من الجانب المصري، حيث تجري إجراءات إدخالهم إلى القطاع.

وأوضحت أن الهلال الأحمر المصري استقبل العائدين، وقدم لهم خدمات إغاثية شملت الدعم النفسي، خاصة للأطفال، إلى جانب توزيع مساعدات إنسانية.

كما أشارت إلى أن السلطات المصرية تستعد لاستقبال دفعات من الجرحى والمرضى الفلسطينيين من قطاع غزة، للعلاج في المستشفيات المصرية، في ظل استمرار تدهور الوضع الصحي داخل القطاع.

وبيّنت أن وزارة الصحة المصرية أقامت نقطة طبية داخل المعبر، لإجراء الكشف على القادمين وفرز الحالات، تمهيدا لنقلهم إلى المستشفيات عبر سيارات إسعاف مجهزة.

وفي موازاة ذلك، أعلنت وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق المحتلة، أن إعادة فتح المعبر ستتم لحركة محدودة للأفراد فقط، وفي كلا الاتجاهين، وذلك عقب ما وصفته بـ"تقييم أمني" للأوضاع.

وأضافت أن تشغيل المعبر سيتم وفق الآلية السابقة، مع الإبقاء على القيود الأمنية، وأن حركة العبور ستخضع لموافقة أمنية مسبقة من الجانب الإسرائيلي، وبالتنسيق مع مصر، وتحت إشراف بعثة الاتحاد الأوروبي.

وسيخضع القادمون إلى إجراءات تفتيش إضافية داخل غزة في منطقة يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي، بحسب هيئة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي المناطق المحتلة. وأرسل الاتحاد الأوروبي بعثته للمساعدة الحدودية (يوبام) إلى رفح مطلع شباط/ فبراير.

وأعلنت إسرائيل في وقت سابق هذا الأسبوع أنه سيُعاد فتح معبر رفح الأربعاء، لكن ذلك لم يحدث. وكانت إسرائيل قد أغلقت كافة المعابر في قطاع، بما في ذلك معبر رفح، عقب بدء هجماتها على إيران في 28 فبراير/ شباط.

وفي الثاني من شباط/ فبراير، أعادت إسرائيل فتح الجانب الفلسطيني من المعبر، الذي تسيطر عليه منذ مايو/ أيار 2024، بشكل محدود للغاية، مع فرض قيود مشددة على حركة السكان.

وتشير تقديرات فلسطينية في قطاع غزة إلى أن نحو 22 ألف جريح ومريض بحاجة ماسة إلى مغادرة القطاع لتلقي العلاج، في ظل الانهيار شبه الكامل للمنظومة الصحية نتيجة الحرب.

وقبل اندلاع الحرب على غزة، كان مئات الفلسطينيين يغادرون القطاع يوميا عبر معبر رفح إلى مصر، ويعود آخرون بشكل اعتيادي، حيث كانت إدارة المعبر تتم بالتنسيق بين وزارة الداخلية في غزة والجانب المصري، دون تدخل إسرائيلي مباشر.

وكان من المفترض إعادة فتح المعبر ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، الذي بدأ سريانه في 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2025، إلا أن ذلك لم يتحقق.