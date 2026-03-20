الطقس أول أيام العيد: انخفاض في درجات الحرارة وأجواء ماطرة وباردة

يزيد الانخفاض في درجات الحرارة في البلاد في أول أيام عيد الفطر المبارك، مع توقعات بسقوط الأمطار والبَرَد، ومع تحذيرات من تشكّل سيول في الأودية والمناطق المنخفضة.

توقّعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الجمعة، غائما بوجه عام وباردا نهارا شديد البرودة ليلا، إذ يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة وتسقط زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق، تكون غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البَرَد أحيانا.

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم في ساعات المساء والليل، وسقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق، مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البَرَد أحيانا.

ويتوقع أن يكون الجو، غدا السبت، غائما بوجه عام وباردا نهارا شديد البرودة ليلا، مع زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق تكون غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البَرَد أحيانا، الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا.

وتوقّعت "الأرصاد" أن يكون الجو، يوم الأحد المقبل، غائما بوجه عام وباردا نهارا شديد البرودة ليلا، مع زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق تكون غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البَرَد أحيانا، الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائجا.

ويوم الإثنين، يكون الجو غائما ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق، الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وحذّرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر تشكّل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، وتدني مدى الرؤية الأفقية، وخطر التزحلق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية، وشدة سرعة الرياح، وارتفاع موج البحر.