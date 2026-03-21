تقرير أممي: تعذيب إسرائيل الممنهج للفلسطينيين يشير إلى "انتقام جماعي ونوايا تدميرية"

أفاد تقرير أممي يرصد ممارسات قاسية بحق الفلسطينيين في مراكز الاحتجاز منذ أكتوبر 2023، بأنها ترقى إلى صفة عقاب جماعي واسع النطاق، واستند التقرير إلى مئات الإفادات التي تتحدث عن انتهاكات بدنية ونفسية خطيرة.

قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيزي، في تقرير لوسائل الإعلام، إن إسرائيل تمارس التعذيب الممنهج بحق الفلسطينيين على نطاق "يشير إلى انتقام جماعي ونوايا تدميرية".

وقالت ألبانيزي إن الفلسطينيين المحتجزين يتعرضون "لانتهاكات جسدية ونفسية بالغة القسوة"، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وجاء في بيان مرفق بتقريرها الجديد، أن ألبانيزي "تدين بشكل قاطع التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة التي ترتكبها جميع الجهات، بما في ذلك الفصائل الفلسطينية المسلحة"، إلا أن هذا التقرير "يركز على السلوك الإسرائيلي".

وتناول التقرير الذي يحمل عنوان "التعذيب والإبادة الجماعية"، "استخدام إسرائيل الممنهج للتعذيب ضد الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، منذ السابع من تشرين الأول/ اكتوبر 2023".

وأفاد التقرير بأن "التعذيب في مراكز الاحتجاز استُخدم على نطاق غير مسبوق كعقاب جماعي".

وأضاف "لقد خلّف الضرب الوحشي، والعنف الجنسي والاغتصاب، وسوء المعاملة المميتة والتجويع والحرمان الممنهج من أبسط مقومات الحياة الإنسانية، ندوبا عميقة ودائمة في أجساد وعقول عشرات الآلاف من الفلسطينيين وأحبائهم".

وتابع "أصبح التعذيب جزءا لا يتجزأ من السيطرة على الرجال والنساء والأطفال ومعاقبتهم، سواء من خلال سوء المعاملة في أثناء الاحتجاز أو من خلال حملة متواصلة من التهجير القسري والقتل الجماعي، والحرمان وتدمير جميع مقومات الحياة بهدف إلحاق ألم ومعاناة جماعية طويلة الأمد".

ويُذكر أن إسرائيل طرف في اتفاقية مناهضة التعذيب، وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

وقالت ألبانيزي إنها جمعت مذكرات مكتوبة من بينها أكثر من 300 شهادة.

وواجهت ألبانيزي انتقادات لاذعة، واتهامات بمعاداة السامية، ومطالبات بإقالتها من جانب إسرائيل وبعض حلفائها، بسبب انتقاداتها المتواصلة واتهاماتها المتكررة لإسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية".

وفي هذا السياق، دعت فرنسا وألمانيا الشهر الماضي إلى استقالة ألبانيزي عقب تصريحات لها في منتدى الدوحة، وردت ألبانيزي بأنهما فعلتا ذلك بناء على "اتهامات باطلة"، و"تحريف" لما قالته حقا.

ومع أن مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يعيّن المقررين الخاصين، إلا أنهم خبراء مستقلون ولا يتحدثون باسم الأمم المتحدة نفسها.

ويُفترض أن تقدم تقريرها إلى مجلس حقوق الإنسان الإثنين المقبل.