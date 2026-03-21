غوتيريش يدعم "مجلس السلام" في إعمار غزة وينتقد عمله خارج هذا الإطار

أشاد الأمين العام للأمم المتحدة بمسعى دونالد ترامب لدعم إعادة إعمار غزة، لكنه شدد على حصر جهود "مجلس السلام" بهذا الإطار، منتقدا ما عدا ذلك بوصفه مبادرات شخصية. وأكد أهمية الالتزام بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

رحب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بهدف "مجلس ​السلام" الذي أطلقه الرئيس الأميركي، دونالد ‌ترامب، المتمثل في تمويل وتوفير العناصر الأساسية لخطة إعادة إعمار غزة، من أجل إعادة بناء ​المنازل والبنية التحتية الفلسطينية.

وقال غوتيريش في ​حديث لموقع "بوليتيكو" الإخباري، "هناك هدف تم ⁠تحديده واعتماده من قبل مجلس الأمن، ​ونحن نتعاون بنشاط مع الهياكل التي أنشأها ​’مجلس السلام’".

وأضاف غوتيريش أنّه لا يرى أي حاجة للمجلس، بخلاف خطة إعادة إعمار غزة.

وقال في هذا الصدد "كل ​شيء آخر هو مشروع شخصي للرئيس ​ترامب، يسيطر فيه سيطرة كاملة على كل شيء".

وتابع "ليست ‌هذه ⁠هي الطريقة الفعالة لمعالجة المشاكل الجسيمة التي نواجهها الآن. علينا أن نكون واضحين بشأن القانون الدولي، وأن نكون واضحين بشأن ​قيم ميثاق ​الأمم ⁠المتحدة. هذا أمر أساسي في أي مبادرة سلام".

ودعا إلى إنهاء إغلاق ​إيران لمضيق هرمز، واقترح أن تساعد ​الأمم ⁠المتحدة في حماية الممر المائي، وأن تكون جزءا من خطة لخفض التصعيد.

وقال غوتيريش إنه ⁠لم ​يتحدث إلى ترامب منذ ​بدء الحرب، لكنه تحدث مع آخرين في الإدارة رفض ​الكشف عن هويتهم.