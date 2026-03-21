في يوم الأم: 39 أمّا فلسطينيّة في سجون الاحتلال

يواصل الاحتلال احتجازه 72 امرأة فلسطينيّة في سجونه، منهنّ 39 أمًّا، يعانين من ظروف قاهرة وتعذيب ممنهج، وأكثرهنّ رهن الاعتقال الإداري الجائر.

يأتي يوم الأمّ في واقع مرير على الشعب الفلسطيني، إذ يواصل الاحتلال الإسرائيلي اعتقاله 39 أمًّا فلسطينيّة في سجونه من بين 79 أسيرة، في ظلّ تصعيد ممنهج ضدّ الأسرى الفلسطينيّين عامّة، منذ بدء حرب الإبادة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وفق نادي الأسير الفلسطينيّ.

وأفاد نادي الأسير في بيان صدر عنه، اليوم السبت، بأنّ الأسيرات الأمهات يمثّلن جزءًا من بنية اجتماعية تعرّضت لاستهداف مركّب، إذ تضمّ هذه الفئة أمّهات لشهداء وأسرى، وزوجات لأسرى ومحرّرين، وشقيقات لشهداء وأسرى، إلى جانب نساء عاملات في قطاعات حيوية، من بينهنّ صحافيات، ومعلمات، ومحاميات، وناشطات، وطبيبات، وأكاديميات، وربّات بيوت.

وأكد البيان أنّ الأسيرات الأمّهات يتعرضن، كسائر الأسرى، إلى منظومة متكاملة من الانتهاكات، تشمل التعذيب، والتجويع، والحرمان من العلاج، والعزل الانفرادي، إلى جانب سياسات القمع والتنكيل الممنهجة.

وأوضح أنّ غالبيتهنّ ضحايا الاعتقال الإداري، أو على خلفية ما يدّعيه الاحتلال بـ"التحريض" عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في سياق سياسة تستهدف الفضاء الرقمي كأداة إضافية للقمع.

ومنذ بدء جريمة الإبادة الجماعية، صعّد الاحتلال من إجراءاته بحق الأسرى والأسيرات، إذ يواصل منع عائلاتهم من الزيارة، كما يمنع طواقم اللجنة الدولية للصليب الأحمر من الوصول إليهم.

وأشار نادي الأسير إلى أنّ مئات الأمّهات تعرّضن للاعتقال منذ بدء الإبادة، من بينهنّ أسيرات من غزة جرى الإفراج عنهنّ لاحقًا، وبينهنّ مسنّات، في مؤشر واضح على اتساع دائرة الاستهداف.

وشدد نادي الأسير على أنّ استهداف الأمّهات الفلسطينيات عبر الاعتقال، يمثّل وجهًا من أوجه الحرب الشاملة على الوجود الفلسطيني، مطالبًا بالضغط في سبيل الإفراج الفوري عن الأسيرات، ووقف الجرائم المنظمة بحقّهن، ووقف حملات الاعتقال المتصاعدة وغير المسبوقة بحقّ النساء منذ بدء الإبادة.