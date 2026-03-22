شهيد وعدد من الإصابات بقصف للاحتلال في مدينة غزة

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية نقلا عن مصادر طبية، بوصول شهيد وعدد من الإصابات بعد قصف الاحتلال لمجموعة من المواطنين قرب المحكمة القديمة بمنطقة جسر الشيخ رضوان، في مدينة غزة.

استشهد اليوم الأحد، مواطن وأصيب آخرون، بعد قصف للاحتلال في مدينة غزة.

وكان قد أصيب طفل فلسطيني، أمس السبت، برصاص الاحتلال في منطقة المواصي بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة، في ثاني أيام عيد الفطر.

وأفاد مصدر طبي بإصابة طفل من منطقة المواصي بنيران الجيش الإسرائيلي المتمركز في المناطق الغربية من مدينة رفح.

كما قصفت المدفعية الإسرائيلية المناطق الشمالية الغربية من رفح، وفق شهود عيان.

ووسط القطاع، أطلقت آليات الجيش الإسرائيلي النار بشكل متقطع شرقي مخيم البريج.

ويواصل الجيش الإسرائيلي ارتكاب خروقات يومية لاتفاق وقف اطلاق النار، بالقصف وإطلاق النار.

ودخل الاتفاق حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2025، بوساطة مصر وقطر وتركيا ورعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ضمن خطة وضعها الأخير تتضمن عدة مراحل بوقف الحرب في غزة.

وبدعم أميركي، شن الاحتلال الإسرائيلي في 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 حرب إبادة جماعية بغزة استمرت عامين، وخلفت أكثر من 72 ألف شهيد ونحو 172 ألف جريح فلسطينيين، ودمارا واسعا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية.